Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Bolojan anunță când va merge în Parlament: „Dau orice fel de explicații”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, săptămâna viitoare se va stabili această dată şi se va prezenta pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare.

Ilie Bolojan anunță că va merge în parlament FOTO: Facebook
Ilie Bolojan anunță că va merge în parlament FOTO: Facebook

”Dialogul cu Parlamentul şi prezenţa în Parlament este un aspect, din nou, de responsabilitate, de respect pentru parlamentarii României, indiferent dacă eşti de acord sau nu cu ei. (..) Sunt anumite probleme care, dacă suntem responsabili, trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală, că nu pot să-i spun altfel, politică, iar temele legate de apărarea ţării noastre, de direcţiile noastre strategice, de politica externă, de energie, de exemplu, ca şi fundament pentru a avea o economie competitivă, sunt teme care nu trebuie duse într-o dezbatere care nu ne ajută”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Hotnews, despre chemarea în Parlament, scrie News.

Potrivit lui Bolojan, apărarea ţării noastre nu este un subiect care ne priveşte doar pe noi ci îi priveşte şi pe partenerii noştri strategici, priveşte şi NATO şi aici trebuie să avem o mare atenţie.

”În ceea ce priveşte prezenţa în Parlament, am primit zilele trecute solicitarea de a stabili o dată de comun acord, săptămâna viitoare vom stabili această dată şi, da, mă voi prezenta în Parlament ca să dau orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare, de bugete, de dezvoltare economică şi de apărare, dar în termenii în care v-am spus, interesele ţării noastre nu sunt afectate”, a menţionat Ilie Bolojan.

