Fost ministru al Energiei: „Când piața carburanților intră în criză, statul nu are voie să privească de pe margine”. Cum vor fi reduse accizele

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că noul mecanism pentru reducerea prețurilor la carburanți, validat deja în comisiile parlamentare, va permite scăderea accizei cu până la 25%, în funcție de evoluția prețurilor. Proiectul urmează să intre la vot în Senat.

„Când piața carburanților intră în criză, statul nu are voie să privească de pe margine! Alături de colegii din Partidul Social Democrat, am depus în Parlament o inițiativă legislativă ce prevede un mecanism mai clar, mai flexibil și mai puternic, care să protejeze cu adevărat puterea de cumpărare a românilor. Acest mecanism a fost validat deja de comisiile parlamentare și va intra la vot în Senatul României”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Potrivit acestuia, mecanismul va reduce automat acciza la motorină în funcție de evoluția prețurilor.

„Măsurile PSD vor scădea prețul plătit de români la pompă. De exemplu, la nivelul de azi al prețurilor la motorină, acciza va fi scăzută cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de 34 de bani pentru fiecare litru”, a explicat fostul ministru.

Ivan susține că reducerea va crește gradual dacă prețurile continuă să urce: cu 15% (51 de bani/litru) pentru prețuri între 9,98 și 10,42 lei/litru, cu 20% (68 de bani/litru) pentru intervalul 10,42–10,85 lei/litru și cu 25% (85 de bani/litru) dacă motorina depășește 10,85 lei/litru. Nivelul reducerii va fi stabilit în funcție de evoluția simultană a cotațiilor Platts și a prețului mediu la pompă.

Proiectul prevede și instituirea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Ulterior, Guvernul va putea prelungi măsurile doar dacă sunt îndeplinite criterii obiective, precum o creștere cu cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă ori apariția unui risc real de întrerupere a aprovizionării cu carburanți.

De asemenea, inițiativa stabilește că limitarea adaosului comercial va fi indexată o singură dată cu rata inflației și verificată ca medie pe întreaga perioadă de criză. Totodată, contribuția aplicată veniturilor excepționale ale companiilor din domeniu va fi ajustată astfel încât să țină cont nu doar de evoluția prețului petrolului Brent, ci și de creșterea cotației internaționale a motorinei.

„Protejăm aprovizionarea pieței interne, ținem sub control creșterile excesive, reducem taxele atunci când românii au nevoie și taxăm veniturile excepționale atunci când piața o justifică. Asta înseamnă un mecanism responsabil: reguli clare, intervenție rapidă și protecție reală pentru români și pentru economie. Nu sloganuri. Nu improvizații. Măsuri care funcționează cu adevărat”, a transmis Bogdan Ivan.

Proiectul ajunge în Senat după ce PSD și PNL au convenit asupra unei forme comune a măsurilor pentru reducerea prețului carburanților. Varianta finală renunță la reducerea TVA de la 21% la 19%, propusă inițial de social-democrați, și introduce în schimb o „acciză dinamică”, care poate fi redusă cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețului la pompă și a cotațiilor internaționale ale petrolului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că reducerea TVA a fost eliminată deoarece nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi putut afecta evaluările agențiilor de rating Fitch și Moody's. În schimb, noul mecanism va permite Guvernului să ajusteze acciza o dată la două săptămâni, pe o perioadă inițială de trei luni, cu posibilitatea de prelungire. Potrivit lui Nazare, în prima etapă acciza va fi redusă cu 10%, ceea ce ar însemna o ieftinire de aproximativ 34 de bani pe litrul de motorină.