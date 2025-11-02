search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Călin Georgescu boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime la București"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat duminică seară, 2 noiembrie, că nu se poate „implica în niciun fel” în alegerile pentru Primăria Capitalei, care au loc pe 7 decembrie, întrucât „ni se cere să validăm frauda” de la 6 decembrie 2024.

Călin Georgescu/FOTO: Inquam photos/George Călin

Călin Georgescu a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care a criticat alegerile pentru Capitală, afirmând că „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”. De asemenea, acesta a precizat că „într-un mod macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor”.

„Astăzi, țara suferă. Suferă din cauza decăderii politice care apare în România, la care se adaugă agitația acestor așa-zise alegeri de la Primăria București. Despre aceste alegeri, am de spus următoarele: un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime nici la București, nici oriunde altundeva și nimeni nu mă poate convinge de contrariu.

Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă sub aparența binelui.

Oricine m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Și peste toate, într-un mod macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea din România, iar acum ni se cere să validăm frauda de atunci.

Pentru mine, acest lucru este inacceptabil, este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. (...) Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel, și nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a transmis acesta.

Pe 23 octombrie, Guvernul a aprobat hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, precum și alegerile în alte localități.

Perioada de depunere a candidaturilor începe pe 12 noiembrie și se încheie pe 17 noiembrie, iar contestațiile pot fi depuse până pe 19 noiembrie, urmând ca acestea să fie soluționate pe 20 noiembrie.

Campania electorală pentru alegerile de pe 7 decembrie este semnificativ mai scurtă, durata fiind de doar 15 zile, comparativ cu cele 30 de zile prevăzute pentru alegerile locale organizate la termen. 

Astfel, campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, ora 7:00. După acest termen, este interzisă propaganda electorală de orice tip. 

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul a fost trimis în judecată de procurori în luna iulie, iar Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie. 

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Politică

