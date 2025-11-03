Anca Alexandrescu, reacție după mesajul lui Călin Georgescu despre alegerile din Capitală: Nu e un mesaj de dezbinare!

Anca Alexandrescu, jurnalistă la Realitatea Plus și candidată la Primăria Capitalei, a reacționat luni, după ce Călin Georgescu a criticat scrutinul din decembrie și a susținut că nu sprijină niciun candidat. Alexandrescu afirmă că mesajul lui Georgescu nu vizează candidații, ci „frauda și abuzurile” comise la anularea alegerilor din 6 decembrie.

Duminică seara, fostul candidat la președinție Călin Georgescu a publicat pe Facebook un mesaj în care punea sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor din decembrie și preciza că nu susține niciun partid sau candidat.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a scris Călin Georgescu în postarea sa.

Luni, Anca Alexandrescu a reacționat dur, acuzând că mesajul lui Georgescu este interpretat greșit și folosit pentru a crea conflicte între candidați.

„Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, mesajul lui Georgescu ar trebui citit „nu ca o reacție punctuală, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”. Alexandrescu a adăugat că anularea alegerilor din 6 decembrie a fost începutul unei serii de nedreptăți: „Sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului”.

AUR decide dacă o va susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

Între timp, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) urmează să se întrunească luni seara, de la ora 19:00, în cadrul Consiliului Național de Conducere, pentru a decide dacă o va sprijini pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria București sau dacă va merge cu un alt candidat.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat că partidul nu poate renunța la propriul candidat, deși înțelege frustrarea lui Călin Georgescu legată de modul în care sunt organizate alegerile.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa-numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să ţi-l manifeşti. Însă, pe de altă parte, noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid, să îi reprezentăm pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe”, a spus Petrişor Peiu într-o conferință de presă.