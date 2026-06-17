Băsescu pariază pe eșecul noului Cabinet: „Sunt foarte reținut în a crede că Guvernul Veștea poate să treacă mâine prin Parlament”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea rămâne incertă, în ciuda negocierilor intense duse în ultimele zile de premierul premierul desemnat, pe care îl consideră „un politician agresiv”.

Invitat la TVR Info, într-o ediție specială, Traian Băsescu a declarat că privește cu multă rezervă votul programat în Parlament.

„Sunt foarte reținut în a crede că Guvernul Veștea poate să treacă mâine prin Parlament”, a afirmat fostul șef al statului, subliniind că nu este complet pesimist, dar nici optimist în privința rezultatului.

„O criză greu de estimat”

Băsescu a descris situația politică drept una „extrem de complicată”, criticând modul în care a fost gestionată perioada de după căderea Guvernului Bolojan. În opinia sa, aproape o lună a fost irosită în discuții sterile, fără ca partidele să ajungă la o soluție concretă.

„Să pierzi o lună după căderea Guvernului cu tot soiul de întâlniri oficiale și neoficiale, consultări formale și informale, este un lucru absolut inutil”, a spus fostul președinte.

„Veștea este un politician agresiv”

Vorbind despre premierul desemnat, Băsescu a remarcat determinarea acestuia de a-și construi o majoritate parlamentară, caracterizându-l drept „un politician agresiv”, dispus să negocieze intens.

„Veștea este un politician agresiv care va lucra ca să-și facă majoritatea în Parlament”, a afirmat el, adăugând că a fost surprins de insistența cu care acesta continuă demersurile pentru formarea noului Executiv.

Un vot imprevizibil

Fostul președinte a subliniat că rezultatul votului rămâne deschis, iar evoluțiile politice din următoarele zile vor fi decisive pentru depășirea crizei guvernamentale.

„Situația este greu de estimat. Urmează câteva zile care vor cântări enorm în formarea unui guvern funcțional”, a concluzionat Traian Băsescu.

Amintim că premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri seară că programul de guvernare al noului Executiv se află în faza finală de elaborare, iar joi, 18 iunie, va fi depus în Parlament, odată cu lista miniștrilor.