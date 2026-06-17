Traian Băsescu: „Bolojan acționează împotriva interesului național. Să lase Parlamentul și instituțiile responsabile să dea țării un guvern”

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur reacțiile din interiorul PNL după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și respinge acuzațiile de „trădare” vehiculate de liderii liberali după anunțul președintelui.

„Bolojan acționează împotriva interesului național” a declarat fostul șef de stat, miercuri seară, 17 iunie, într-un interviu acordat TVR Info.

Traian Băsescu afirmă că liberalii au primit exact ceea ce ar fi trebuit să își dorească: un candidat provenit chiar din conducerea partidului.

„Președintele Dan le-a dat exact ce le trebuia. Le-a dat un candidat liberal, prim-vicepreședinte. Ce voiau mai mult de atât? De ce nu au făcut un guvern minoritar în jurul lui Veștea?”, a spus fostul șef al statului, criticând reacția vehementă a conducerii PNL.

„Ce e aia trădare? Cine i-a trădat?”

Băsescu respinge categoric acuzațiile de „trădare” vehiculate de liderii liberali după anunțul președintelui. În opinia sa, termenul este folosit abuziv pentru a masca lipsa unor argumente politice solide.

„Ce e aia trădare într-o chestiune de genul ăsta? Cine i-a trădat? Politicienii folosesc expresii tari, trădare, vânzare, nu știu ce, pentru că nu au mesaje inteligente și atunci recurg la brutalități ca să ajungă la public”, a comentat Băsescu.

Fostul președinte admite că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să îl informeze pe Ilie Bolojan înainte de nominalizarea lui Veștea, însă consideră că această omisiune ține strict de protocol, nu de o încălcare politică gravă.

„Era politicos să-l anunțe pe Bolojan, chiar dacă Bolojan ar fi spus că `Nu sunt de acord`. Dar era politicos să-l anunțe. Dar nici Bolojan, și nici liberalii nu pot lua președintelui dreptul de a opta pentru o persoană. A fost o chestiune de politețe nerezolvată, nimic mai mult”, a explicat Băsescu.

Potrivit fostului șef de stat, indiferent de antipatiile personale, comunicarea instituțională trebuie respectată.

Referindu-se la reacțiile dure din partid - convocarea Congresului, acuzațiile interne și tensiunile dintre tabere - Băsescu spune că acestea sunt „exagerări menite să creeze impact”.

„Nu ne putem centra pe toate aberațiile rostite acum. Toți folosesc expresii tari ca să ajungă la public. E o strategie de comunicare, nu o dramă reală”, a afirmat fostul președinte.

Băsescu spune că Bolojan nu mai poate fi premier „după ce a căzut cu 281 de voturi”

Traian Băsescu respinge și ideea că Ilie Bolojan ar fi trebuit să fie menținut ca premier, amintind că acesta a fost demis printr-o moțiune de cenzură cu un scor covârșitor.

„Cum să-l trimiți iar în Parlament după ce a căzut cu 281 de voturi? Să-i spui Parlamentului: luna trecută l-ați dat jos, acum instalați-l? Ar fi ridicol”, a spus fostul președinte.

Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan: „Să fie decent și să lase instituțiile să lucreze”

Întrebat ce ar trebui să facă liderul liberal în această situație tensionată, Băsescu a fost tranșant:

„Să fie decent și să lase Parlamentul și instituțiile responsabile să dea țării un guvern. Avem nevoie de guvern ca de aer.”