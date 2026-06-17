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Adrian Veștea depune joi lista miniștrilor în Parlament: „România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional”

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Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri seară, 17 iunie, că programul de guvernare al noului Executiv se află în faza finală de elaborare, iar joi, 18 iunie, va fi depus în Parlament, odată cu lista miniștrilor.

Adrian Veștea. FOTO Inquam / George Călin
Adrian Veștea. FOTO Inquam / George Călin

Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a scris premierul desemnat, miercuri seară, pe Facebook.

Potrivit lui Veștea, este evaluat impactul fiecărei propuneri:

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”.

Premierul desemnat a anunțat că joi, 18 iunie, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse în Parlament.

Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”.

Blocaj pe formarea guvernului Veștea

Amintim că negocierile pentru stabilirea calendarului de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea au generat tensiuni între partidele parlamentare. În timp ce PSD insistă pentru accelerarea procedurilor și organizarea audierilor miniștrilor încă de joi, PNL, USR, UDMR și AUR susțin amânarea acestora pentru începutul săptămânii viitoare, în funcție de momentul depunerii oficiale a listei de miniștri și a programului de guvernare.

Potrivit unor surse parlamentare, cele patru formațiuni - PNL, USR, UDMR și AUR - intenționează să voteze în Birourile Permanente ale celor două Camere pentru ca audierile și votul de învestitură să fie programate la începutul săptămânii viitoare, cu condiția ca Adrian Veștea să depună în această seară documentele necesare în Parlament.

În schimb, PSD va solicita ca procedurile să fie derulate joi și vineri. La momentul votului însă, social-democrații ar urma să se confrunte cu opoziția UDMR, USR și PNL, ceea ce face improbabilă adoptarea calendarului dorit de ei.

Primele semnale ale fisurilor din PNL: liberalii care au rupt rândurile din jurul lui Bolojan și-l susțin pe Veștea. „Cum să fie exclus?"

Surse parlamentare afirmă că AUR și-ar fi permis deja să-și trimită parlamentarii în teritoriu, întrucât programul de lucru al Legislativului se încheie miercuri după-amiază. Această plecare ar putea complica suplimentar convocarea rapidă a plenului pentru votul de învestitură.

O eventuală amânare ar putea avea consecințe interne în PNL

O întârziere a votului ar putea deschide calea pentru o mișcare internă majoră în PNL. Surse politice susțin că o amânare până duminică i-ar permite lui Ilie Bolojan să propună excluderea lui Adrian Veștea din partid în cadrul Congresului convocat pentru acea zi.

Tensiunile interne sunt deja ridicate. La ora 16.00, liberalii s-au reunit online într-o ședință decisivă pentru a discuta situația premierului desemnat, care a refuzat să se retragă în ciuda solicitării ferme venite din partea conducerii partidului. O parte a liderilor PNL consideră această poziționare o sfidare directă la adresa disciplinei interne.

Zilele trecute, conducerea PNL a reconfirmat prin vot că formațiunea nu susține intrarea la guvernare alături de PSD și nici un executiv condus de Adrian Veștea. Decizia a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri, semnalând o divizare clară între tabăra apropiată de Ilie Bolojan și gruparea care îl sprijină pe premierul desemnat.

UDMR se retrage din ecuație

UDMR a anunțat miercuri, 17 iunie, că nu va susține Guvernul Veștea. Kelemen Hunor,  liderul formațiunii, a precizat că parlamentarii Uniunii nu vor fi prezenți în sală la momentul votului de învestitură, reducând astfel și mai mult șansele unei proceduri rapide.

USR nu susține Guvernul Veștea

Deputata USR Diana Buzoianu a transmis miercuri, 17 iunie, că partidul din care face parte nu va susține Guvernul Veștea, după o decizie adoptată în unanimitate în cadrul Comitetului Politic al formațiunii.

„A fost votat în unanimitate în Comitetul Politic USR: nu susținem Guvernul Veștea”, a scris Diana Buzoianu într-o postare publicată pe Facebook.

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