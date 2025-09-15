Rușii ne iau în zeflemea cu privire la drona intrată pe teritoriul României: „Ați descoperit un alt OZN”. „O provocare intenționată a regimului de la Kiev”

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru explicații privind subiectul dronei care a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României, iar reacțiile politice și analizele nu au întârziat să apară.

Imediat după anunțul MAE, Ambasada Rusiei în România a transmis un comunicat de presă în care respinge poziția oficială a României. Potrivit diplomaților ruși, „protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, iar incidentul ar reprezenta „o provocare intenționată a regimului de la Kiev” pentru a implica alte state europene „într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”. Moscova insistă că nu există dovezi concrete privind proveniența aparatului de zbor.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite «protestul ferm» al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, se arată în comunicatul Ambasadei.

Reacția ministrului Apărării

De cealaltă parte, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat pe Facebook măsurile luate de Forțele Aeriene Române după detectarea dronei în nordul județului Tulcea.

„Am analizat raportul complet al misiunii și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate. (...) România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare”, a precizat Moșteanu.

Ministrul a mai subliniat că ordinul prin care comandantul militar al operațiunii poate aproba doborârea dronelor a fost semnat la 4 iulie, „pentru a clarifica cadrul legal”.