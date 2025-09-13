Video Europa se grăbește să cumpere drone de interceptare din Ucraina după atacul Rusiei asupra Poloniei

Violarea fără precedent a spațiului aerian al Poloniei de către drone kamikaze rusești, pe 10 septembrie, a provocat o reacție imediată în capitalele europene. Statele NATO, puse brusc în fața unei realități pentru care nu erau pregătite, au început să caute soluții tocmai acolo unde experiența s-a acumulat în trei ani de război: în Ucraina.

„Discutam deja cu partea ucraineană despre investiții în drone de interceptare, dar acum interesul nostru a crescut exponențial. Trebuie să fim pregătiți de război, iar asta înseamnă să învățăm de la Kiev”, a declarat un diplomat militar european pentru Kyiv Independent, sub protecția anonimatului.

Cerere explozivă pentru tehnologia ucraineană

La doar câteva ore după atac, companii de apărare din Germania, Danemarca, Polonia și statele baltice au început să ceară oferte de la firma ucraineană Triada Trade Partners. „Rusia a demonstrat că nu se teme să lovească direct țări NATO. Acum aceste țări caută soluții, iar cererea cea mai mare este pentru noile drone-interceptor prezentate de președintele Volodimir Zelenski acum trei luni”, a explicat Bohdan Popov, șeful departamentului analitic al companiei.

Aceste drone – quadcoptere de mare viteză, echipate cu încărcături explozive – costă aproximativ 5.000 de dolari bucata și sunt capabile să neutralizeze ținte aeriene mult mai scumpe. Ele au fost deja folosite cu succes împotriva dronelor rusești Forpost-R.

Slăbiciunea Occidentului: arme scumpe împotriva țintelor ieftine

Atacul din 10 septembrie a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a NATO. Pentru a doborî drone rusești care nu valorează mai mult de 10.000 de dolari – unele fabricate chiar din placaj și spumă – au fost folosite rachete Sidewinder de 400.000 de dolari bucata. Operațiunea a implicat un arsenal impresionant: avioane poloneze F-16, olandeze F-35, avioane AWACS italiene, tancuri de realimentare NATO și sisteme Patriot germane.

Europa descoperă, așadar, că arsenalul său sofisticat și costisitor nu este adaptat unui război al dronelor ieftine și numeroase. Ucraina, dimpotrivă, a dezvoltat soluții low-cost, testate zilnic pe front.

Între cerere legitimă și riscul spionajului industrial

Succesul tehnologic atrage și suspiciuni. „Primesc solicitări din toată lumea, dar e clar că unele dintre ele maschează încercări de spionaj industrial”, avertizează un fondator al Wild Hornets, organizație care produce drona Sting.

Exportul acestor sisteme rămâne sub controlul strict al Oficiului guvernamental de control al armamentului din Ucraina, care nu dezvăluie criteriile de autorizare. Totuși, dacă cererea externă continuă să crească, Kievul ar putea relaxa regulile pentru a-și sprijini vecinii, susține Popov.

Lecția ucraineană pentru NATO

„Nimeni nu știe ce aduce ziua de mâine. Ucraina rămâne cea mai bună soluție pentru a învăța cum să ne apărăm împotriva Rusiei și cum să răspundem la atacurile aeriene”, spune Popov.

Atacul asupra Poloniei a transformat, peste noapte, experiența ucraineană într-o resursă vitală pentru Europa. Iar întrebarea esențială rămâne dacă NATO va reuși să învețe suficient de repede lecția unui război purtat cu arme ieftine, dar devastatoare.