Băsescu, exploziv după incidentul din Portul Constanța: „Drona a fost dirijată. Faptul că n-am reacționat să-i bușim pe ucraineni e o rușine”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România ar fi trebuit să reacționeze ferm după incidentul în care o dronă ucraineană a explodat în Portul Constanța.

Invitat miercuri seară la TVR Info, într-o ediție specială, Băsescu a afirmat că autoritățile române ar fi trebuit să formuleze imediat un protest diplomatic de nivel maxim.

„Drona a fost dirijată”

Fostul șef al statului, cu experiență de comandant de navă, a declarat că zona danelor petroliere nu poate fi accesată accidental, ceea ce îl face convins că drona a fost ghidată intenționat.

„Acolo nu se poate intra decât dirijat. Acea dronă a fost dirijată”, a spus Băsescu, explicând că a navigat de „sute de ori” în zona respectivă.

Traian Băsescu a precizat că doar un noroc a făcut ca drona să lovească sistemele de protecție ale firmei de depoluare de la Dana 78, unde elicea s-a rupt, împiedicând-o să avanseze spre rezervoarele petroliere:

„Dacă nu aveam norocul accidentului, putea fi o catastrofă”.

„Faptul că nu am reacționat este o rușine”

Fostul șef de stat a criticat lipsa unei reacții ferme din partea autorităților române, afirmând că incidentul nu poate fi justificat prin contextul războiului.

„Faptul că n-am reacționat să-i bușim pe ucraineni e o rușine. Acea dronă putea să arunce în aer rezervoarele de petrol”, a spus fostul președinte.

Băsescu a respins și varianta potrivit căreia drona ar fi fost preluată de forțe rusești.

„Trebuia un protest diplomatic de cea mai puternică categorie”

Fostul președinte susține că România ar fi trebuit să transmită imediat un protest diplomatic oficial, pentru a consemna incidentul în documentele bilaterale.

„Povestea că o să le cerem explicații nu ține. Trebuia un protest diplomatic de cea mai puternică categorie”, a spus Băsescu

Traian Băsescu a subliniat că, deși România trebuie să sprijine Ucraina, incidentul reprezintă „un element de mare risc” care trebuie consemnat oficial:

„Ucrainenii sunt vecinii noștri și scut pentru noi, dar trebuie să știm că, după război, vom avea o problemă cu ei”.