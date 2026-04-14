Traian Băsescu, declarații explozive despre Peter Magyar: „Vrea să ia banii UE, dar păstrează politica lui Orban”. Ce spune despre UDMR și Kelemen Hunor

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat marți, 14 aprilie, evoluțiile politice din Ungaria și posibila orientare a viitorului guvern de la Budapesta. Acesta susține că schimbarea de putere nu va aduce modificări majore în politica internă sau externă a Ungariei, cu excepția relației cu Uniunea Europeană.

În opinia fostului președinte, miza principală a noii puteri ar fi accesarea celor aproximativ 17 miliarde de euro suspendate de Bruxelles. „Păstrează aproape tot din politica lui Victor Orban, mai puțin poziția privind apropierea de Uniunea Europeană unde este vorba de circa 17 miliarde de euro care se cuveneau Ungariei și care sunt blocați. Măcar de dragul celor 17 miliarde își va armoniza poziția cu cea a Uniunii Europene”, a declarat Traian Băsescu, la B1TV.

În ceea ce privește profilul politic al lui Peter Magyar, Băsescu susține că acesta nu se distanțează semnificativ de linia lui Viktor Orban.

„Magyar rămâne un separatist. El vrea independență, vrea autonomie și doar să ia banii de la Uniunea Europeană. A și făcut clare pozițiile sale: nu este pentru trimitere de armament în Ucraina; nu este pentru accesul Ucrainei într-o formulă mai rapidă în UE. Deci, regăsim liniile lui Orban în pozițiile lui Magyar”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a comentat și poziția liderului UDMR, Kelemen Hunor, pe care îl acuză de optimism nejustificat.

„Personal nu aveam nici un dubiu că Viktor Orban va pierde alegerile. Știam situația din Ungaria cum, de altfel, o știau și oamenii politici de la noi. Mă surprinde neștiința și plutirea în nori a lui Kelemen Hunor care spera că va câștiga favoritul său, Viktor Orban”, a afirmat Băsescu.

Băsescu a fost întrebat și despre posibilele efecte asupra UDMR ale schimbării de putere de la Budapesta. El a sugerat că ar putea apărea tensiuni și dezvăluiri legate de relațiile dintre conducerea formațiunii și guvernul ungar.

„Cred că e puțin important. Este problema lor. Kelemen Hunor va trebui să aibă grijă cum justifică banii primiți de la guvernul maghiar, dacă îi va cere cineva înapoi. Sunt multe lucruri care nu au fost curate în relația Viktor Orban cu conducerea UDMR-ului și probabil că acum vor ieși și la lumină”, a concluzionat Traian Băsescu.