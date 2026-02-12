Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar putea fi publicat în primăvară | SURSE

Raportul privind alegerile prezidențiale din 2024 care au fost anulate de CCR, ar putea fi publicat în aprilie, susțin surse de la Cotroceni, potrivit Știrile ProTV.

Informația vine după ce raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților SUA a menționat intervenția UE în alegerile unor țări precum Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, Irlanda, dar țara noastră este singura care este acuzată, indirect, că a anulat alegerile din 2024 fără a avea argumente.

„Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale pe baza acuzației Serviciului Român de Informații conform căreia Rusia a desfășurat o campanie TikTok pentru a spori artificial sprijinul pentru Georgescu. Echipa internă de informații privind amenințările a TikTok nu a fost de acord cu această evaluare, informând în repetate rânduri autoritățile române și Comisia că nu are dovezi care să susțină acuzațiile lor”, se arată în raportul menționat.

În decembrie 2024, judecătorii Curții Constituționale au decis anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, o decizie fără precedent în România.

La momentul respectiv, SRI a transmis că Georgescu Călin declarase la Autoritatea Electorală Permanentă un buget de campanie de „zero lei”, susținând că nu a cheltuit nicio sumă. Ulterior însă, a fost identificat un utilizator care ar fi făcut donații de peste un milion de euro.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în decembrie 2025, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, și a spus că în 2 sau 3 luni vor exista clarificări. Șeful statului a afirmat la vremea respectivă că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. În ceea ce privește investigațiile privind campania, președintele a spus că autoritățile știu cum au fost influențate rețelele sociale.