Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
NZZ: "România pășește din nou în criză"

După anularea alegerilor și repetarea scrutinului prezidențial, lumea politică românească a rămas relativ calmă timp de un an. Acum, guvernul celui de-al șaselea cel mai mare stat din UE riscă să se destrame, scrie NZZ.

Poziția premierului Ilie Bolojan, tot mai fragilă
"La fel ca în multe alte state europene, politica românească este marcată de ascensiunea unui partid aflat la marginea dreptei politice și de întrebarea privind modul corect de raportare la acesta. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, formațiune ultranaționalistă, este cotată în sondaje între 35 și 40 la sută. În cazul unor alegeri anticipate, partidul ar putea deveni de departe cea mai puternică forță politică", observă cotidianul Neue Zürcher Zeitung, într-o analiză consacrată situației politice de la București.

Publicația amintește că poziția premierului Ilie Bolojan devine tot mai fragilă, după ce, luni, o alianță neobișnuită între PSD și AUR a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de premierul conservator. În atare situație, dacă situația politică nu va putea fi stabilizată, România se îndreaptă spre alegeri anticipate.

"Formațiunea anti-sistem AUR a profitat nu în ultimul rând de controversa legată de alegerile prezidențiale. O situație care a aruncat țara, în urmă cu un an și jumătate, într-una dintre cele mai grave crize politice de după căderea comunismului. Încrederea oricum scăzută a populației în politică a fost zdruncinată și mai puternic", scrie autorul analizei, Volker Pabst, bun cunoscător al țărilor est-europene. 

Semne de întrebare și suspiciuni

Influenta gazetă elvețiană amintește că "în campania lui Călin Georgescu de pe rețelele sociale au existat într-adevăr multe neclarități și îndoieli justificate privind loialitatea constituțională a politicianului care glorifică trecutul fascist al României și a fost în contact cu o organizație subterană obscură".

"Cu toate acestea, decizia judecătorilor Curții Constituționale a ridicat numeroase semne de întrebare. Potrivit unor jurnaliști de investigație, campania lui Georgescu de pe TikTok fusese, într-adevăr, comandată din exterior. În spatele ei nu s-ar fi aflat însă Rusia, ci partidul conservator din România (PNL, n.red.), de care mulți dintre judecători sunt apropiați. Prin promovarea unui politician fără șanse reale de a obține o majoritate, potrivit acestei ipoteze, conservatorii ar fi sperat să îmbunătățească șansele propriului candidat. Evenimentele nu au fost însă pe deplin clarificate nici până astăzi". 

Fapt este că victoria electorală a lui Georgescu a fost un șoc care a determinat forțele proeuropene din România să își unească eforturile, scrie NZZ, amintind că alegerile prezidențiale repetate au fost câștigate de primarul liberal al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Un cordon sanitar fragil

Analiza mai subliniază că tocmai reformele ample anunțate de Bolojan au dus acum la eșecul guvernului, în condițiile în care social-democrații nu mai vor să susțină cursul de austeritate al premierului. În plus, tensiuni a provocat și planificata majorare a vârstei de pensionare pentru angajații statului. Fără reforme credibile, este pusă în pericol și plata celor 11 miliarde de euro care revin României din fondul de redresare al Uniunii Europene, avertizează publicația. 

Şeful PSD, Sorin Grindeanu, vrea un nou șef al guvernului, nu neapărat o nouă coaliție
"Este neclar cum vor evolua lucrurilor. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că nu pune fundamental sub semnul întrebării coaliția prooccidentală, ci solicită doar un nou șef al guvernului. Este însă greu de imaginat că cele patru partide vor ajunge, după moțiunea de cenzură, la un nou acord de colaborare", scrie NZZ. 

Desigur - continuă jurnalistul - este evocată ca alternativă o coaliție între ultranaționaliști și social-democrați. Aceștia din urmă au exclus până acum mereu o asemenea opțiune. Și în România există o dezbatere privind menținerea unui cordon sanitar în fața extremei drepte. Însă, între timp, refuzul nu mai sună la fel de categoric. 

"Partidul postcomunist a fost întotdeauna un aliat nesigur în tabăra prooccidentală. Regresele în lupta împotriva corupției, care în deceniul trecut au dus la conflicte cu Uniunea Europeană, au fost provocate de reforme ale unui guvern PSD. Mulți observatori consideră că protejarea rețelelor clientelare reprezintă principala prioritate a partidului". 

Autorul amintește în final că România este un stat important pe flancul estic, iar un guvern cu participarea sau chiar sub conducerea AUR, formațiune ultranaționalistă, ar avea consecințe dincolo de granițele țării.

"România este, după Polonia, cel mai important stat NATO de pe flancul estic și o țară de tranzit esențială pentru ajutorul militar destinat Ucrainei. Liderul AUR, George Simion, respinge sprijinul militar pentru țara vecină. Din cauza pozițiilor sale naționaliste, cu accente de tip 'România Mare', Ucraina și Republica Moldova l-au declarat pe politicianul naționalist persona non grata", atrage atenția NZZ.

Vlad Drăghicescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Davos - absența României din lume
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
mediafax.ro
image
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre: ”Problemele s-ar complica foarte tare”
fanatik.ro
image
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Adevărul despre tezaurul României. Mugur Isărescu spune unde se află, de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
Poveste de film sau realitate? Omul comparat cu James Bond care ar fi fost agent secret și l-ar fi cunoscut pe Stalin
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață

Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic