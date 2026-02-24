„Nu mai ești democrație după ce anulezi alegerile!”. Avertismentul dur al lui Armand Goșu privind imaginea României

România continuă să fie privită în Statele Unite ca un regim hibrid, între democrație și autoritarism, după anularea alegerilor din 2024, avertizează analistul Armand Goșu, care atrage atenția asupra problemelor de legitimitate ale administrației românești.

Deși președintele Nicușor Dan a dat asigurări recente că problema legitimității actualei puteri nu mai reprezintă un subiect de îngrijorare în Statele Unite, Goșu contrazice această viziune. În opinia sa, România este privită acum mai degrabă ca un regim hibrid, situat la granița dintre democrație și autoritarism. „Nu mai ești democrație, după ce anulezi alegerile. Interferențe (rusești – n.r.) au fost în toate țările europene. Și în America, și peste tot, dar nimeni n-a anulat alegerile, mă înțelegeți?”, a declarat Goșu într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Analistul subliniază că situația politică internă afectează percepția României în exterior și consideră că nivelul clasei politice este „foarte jos”, ceea ce împiedică consolidarea unei democrații solide.

În plus, întrebat anterior la interviurile Adevărul dacă anularea alegerilor din 2024 poate deveni o „sperietoare” pentru România, în mâinile SUA, istoricul a declarat că „e posibil”.

Amintim că un raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA acuza Comisia Europeană de intervenții în alegerile naționale ale unor state membre, inclusiv România. Documentul susține că Executivul UE ar fi exercitat presiuni asupra platformelor sociale pentru a cenzura anumit conținut electoral și că în România „alegerile s-au anulat fără probe și s-au eliminat candidați pentru a ieși președinte «candidatul preferat de establishment»”.

Raportul american menționează că astfel de presiuni au fost exercitate și în Slovacia, Irlanda, Olanda, Franța și Moldova, inclusiv înainte de alegerile prezidențiale și legislative din 2024, ridicând întrebări asupra neutralității și limitelor de acțiune ale Comisiei Europene în perioadele electorale sensibile.