Momente de panică. Un adolescent de 14 ani, găsit pe acoperișul unei clădiri, cu picioarele atârnând în gol

Clipe de tensiune pentru trecătorii care au observat un adolescent de doar 14 ani stând pe marginea acoperișului unei Case de Cultură, din Târgu-Jiu, la zeci de metri înălțime. Băiatul a fost surprins într-o poziție extrem de periculoasă, cu picioarele atârnând în gol, iar martorii s-au temut că tragedia este iminentă.

Imaginile au stârnit îngrijorare, iar oamenii care au asistat la scenă au sunat imediat la 112, solicitând intervenția autorităților, notează Gorj Express.

La fața locului au ajuns polițiștii, care au reușit să poarte un dialog cu adolescentul și să-l convingă să coboare în siguranță. Din fericire, intervenția s-a încheiat fără incidente, iar băiatul nu a fost rănit.

După ce a fost coborât de pe acoperiș, minorul a fost dus la sediul Poliției împreună cu părinții săi. În urma verificărilor, acesta a primit un avertisment.

Cazul a atras și atenția autorităților din domeniul protecției copilului. Polițiștii au constatat că adolescentul ar fi trebuit să se afle la școală în momentul incidentului, motiv pentru care a fost informată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care minorul a ajuns pe acoperișul clădirii și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru protejarea acestuia.