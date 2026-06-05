Zeljko Kopic nu mai este antrenor la Dinamo: „Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu!”

Schimbare importantă la Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat încheierea colaborării cu Zeljko Kopic, tehnicianul care s-a aflat pe banca echipei în ultimii 3 ani.

Antrenorul croat a preluat formația bucureșteană la începutul lunii decembrie 2023, într-un moment dificil pentru club. Sub comanda sa, Dinamo a reușit să evite retrogradarea în primul sezon, iar ulterior a făcut pași importanți în lupta pentru revenirea în prim-planul fotbalului românesc.

Rezultatele obținute i-au adus aprecierea fanilor, mai ales după calificarea echipei în play-off-ul Superligii. În stagiunea recent încheiată, Dinamo a ocupat locul 4 în clasament, acumulând 39 de puncte.

„Mulțumim, Željko Kopić! Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic. În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale. Pe durata celor două sezoane și jumătate, Željko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare. Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor. Došao si kao trener, a otišao kao crveni pas! Hvala, Željko!”, a anunțat Dinamo, pe Facebook.

Zeljko Kopic: „Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu!”

„Dragă familie Dinamo, uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Au fost doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și istoric, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoție pură, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, totul pentru echipă.

Pentru mine a fost mult mai mult decât un loc de muncă, mai mult decât o muncă grea și o viață trăită la limită. A fost o conexiune cu spiritul lui Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva care să îi ofere lui Dinamo oportunitatea de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să ne vedem clubul.

Acum, când a venit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos în istoria lui Dinamo. Nu voi uita nici măcar o zi petrecută la Dinamo, fiecare moment în care am simțit susținerea voastră; doar amintirile frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru toată viața. Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu. Hai Dinamo!”, a transmis Zeljko Kopic, pe Instagram.