Veștea anunță că temporizează formarea echipei guvernamentale. „Fără decizii dictate de emoţie sau de grabă”

Premierul desemnat Adrian Veştea anunţă că îşi asumă continuarea dialogului şi a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare şi a echipei guvernamentale.

Premierul desemnat Adrian veștea spune că va continua negocierile cu partidele politice, ”fără improvizaţii, excese şi fără decizii dictate de emoţie sau de grabă”.

Veştea scrie într-o postare pe Facebook că seriozitatea şi echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă.

”Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenţei. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziţie pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susţină relansarea economiei, creşterea nivelului de trai al românilor şi restabilirea echilibrului bugetar”, subliniază Veştea.

Premierul desemnat mai transmite că înţelege aşteptările oamenilor după mai bine de o lună şi jumătate de instabilitate politică.

”Românii îşi doresc soluţii şi rezultate, însă discutăm despre viitorul Guvern al României şi despre direcţia în care va merge ţara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate şi luată în interesul pe termen lung al României”, explică Veştea întârzierea depunerii în Parlament a listei de miniştri şi a programului de guvernare.

”Îmi asum continuarea dialogului şi a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare şi a echipei guvernamentale. Fără improvizaţii. Fără excese. Fără decizii dictate de emoţie sau de grabă. Cu seriozitate şi echilibru - valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul şi încrederea Parlamentului”, mai spune Veştea în mesaj.