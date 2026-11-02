 Bani pentru micii crescători de porci. Ce sprijin anunță PSD | adevarul.ro
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Bani pentru micii crescători de porci. Ce sprijin anunță PSD

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Gospodăriile care cresc între 1 și 5 porci și fermele mici și medii cu până la 50 de animale ar putea primi bani pentru măsurile de prevenire a pestei porcine africane, potrivit unui comunicat PSD. 

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Foto: Shutterstock

Senatorul PSD Sorin Moise, membru în Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, a anunțat votarea în Senat a inițiativei prin care crescătorii de porcine vor beneficia de un ajutor de minimis. Măsura se adresează gospodăriilor populației (1–5 capete) și exploatațiilor comerciale mici și medii (până la 50 de capete). Sumele ar urma să fie achitate într-o singură tranșă.

„Acest sprijin contribuie la acoperirea costurilor legate de măsurile de biosecuritate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în țara noastră”, a declarat Sorin Moise, potrivit comunicatului.

Ce anunță PSD despre ajutoarele naționale tranzitorii

La o reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish), la care a participat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost aprobată includerea ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii români în viitoarea Politică Agricolă Comună.

Ajutoarele naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2025 au însumat circa 918 milioane de lei, dintre care 610 milioane de lei au fost destinate crescătorilor de animale.

Pentru fermierii care își fac socotelile pentru anul viitor, asta înseamnă bani pe care se pot baza, pentru a se dezvolta și a reduce decalajul față de ceilalți fermieri europeni! (...) România trebuie respectată în Europa, nu în afara ei! Nu ne certăm cu Europa și nici nu acceptăm tot ce vine de la Bruxelles. Ne apărăm interesele!”, a subliniat senatorul social-democrat de Brăila.

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