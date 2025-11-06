search
Video Băluță, apel la fair-play: „Să avem o campanie cu bun-simț și respect”

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a făcut apel la o campanie bazată pe corectitudine și bun simț.

Daniel Băluță face apel la bun simț în campanie FOTO Inquam Photos / Nichita Cojocea
Daniel Băluță face apel la bun simț în campanie FOTO Inquam Photos / Nichita Cojocea

„Profit de prezența mea aici și fac un apel către toți candidații: vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoțită de fair-play, de bun simț,  de respect, pentru că toate certurile inutile, toate discuțiile sterile, polemicele fără niciun sens nu duc absolut nicăieri”, a spus Daniel Băluță într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare.

El a adăugat: „Această competiție este despre proiecte, despre realizările pe care fiecare dintre noi le-am făcut pentru comunități, despre ceea ce facem în acest moment și ce avem de gând să facem pentru bucureșteni. Cred că este cazul să avem în această competiție mult mai mult respect.”

În urmă cu o zi, contracandidatul său, Ciprian Ciucu, a postat pe Facebook o fotografie cu panouri care îi asociază fața și numele cu o știre care susține că Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu (USR) i-a oferit granturi de 180.000 de euro.

„Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la adresa mea, lucruri care NU au legatura cu adevarul! Se folosesc de elemente cu totul onorabile din cariera mea și le pun într-o lumină odioasă! Nu le mai ajunge Tik-Tok-ul și banii bagati acolo (sute de mii), nu le mai ajunge Meta unde practic nu poti raporta nimic fara ANCOM (care nu face nimic), nu le mai ajung site-urile – simulacru, acum plimba toate aceste mizerii, cu fotografia mea în oraș cu camioanele”, a scris Ciucu pe Facebook,.

El a adăugat: „O fi legal? Mă documentez și îi voi chema în justiție! Dar ticaloșii sunt alții. Un singur om are interesul, bani negri și buget de campanie fără limite. Să îți fie rușine, Daniel! De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic!”

Guvernul a stabilit joi, pe 23 octombrie, data alegerilor, pe 7 decembrie. Odată cu alegerile din Capitală vor fi organizate alegeri pentru președintele Consiliului Judeţean Buzău, precum și alegeri parţiale pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale.

Potrivit unui sondaj realizat în luna octombrie 2025 pentru PNL arată o competiție strânsă între Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) pentru Primăria Generală a Municipiului București. Cei doi sunt despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale în intențiile de vot.

Politică

