Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Cum explică Daniel Băluţă faptul că sigla PSD de pe panourile sale electorale e foarte mică

Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, candidat al formaţiunii pentru funcţia de primar general al Capitalei, a explicat de ce sigla PSD pe panourile sale electorale este foarte mică.

Panourile candidatului PSD Daniel Băluță FOTO: Facebook/Cătălin Drulă
Panourile candidatului PSD Daniel Băluță FOTO: Facebook/Cătălin Drulă

Veţi vedea de data asta, şi am această convingere, că acest oraş a avut un eşec lamentabil în general, alegând politicieni. Cred că e cazul să alegem oameni care se pricep. E adevărat, sunt şi politician. Nouăzeci şi la sută am această componentă tehnică, pentru că pentru a face lucruri avem nevoie de ştiinţă de carte, avem nevoie de tehnică, avem nevoie să învăţăm în permanenţă lucruri noi, şi diferenţa, dacă vreţi, unu la sută, este aceea de politician. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de fiecare dată ai nevoie şi de alte instituţii ale statului în ceea ce faci. Inclusiv, dacă vă uitaţi cu atenţie la modul în care se prezintă panourile electorale, ele reflectă exact această compoziţie”, a afirmat Daniel Băluţă, miercuri seară, la România Tv.

Candidatul PSD a explicat astfel de ce pe panourile sale, amplasate încă dinaintea debutului campaniei electorale pentru alegerile parţiale din Capitală, sigla PSD este una de dimensiuni foarte mici, fapt remarcat de contracandidaţii săi, care l-au ironizat pe acest subiect, scrie News.

Băluţă a mai explicat că acesta este mesajul pe care vrea să îl transmită alegătorilor prin panourile în care sigla partidului este foarte mică.

În momentul în care i s-a amintit că este prim-vicepreşedintele PSD, Băluţă a replicat: ”Da, şi sunt mândru de lucrul acesta, dar la aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri votăm oameni, este vorba de a alege oameni, ca atare am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”.

Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că reprezentantul PSD în campania pentru alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, este ”un PSD-ist sadea”, dar sigla PSD este minusculă pe afişele electorale ale acestuia. Drulă remarcă, pe de altă parte, că ”reţelele din spatele” lui Daniel Băluţă ”se pare că au resurse”, motiv pentru care acesta se bucură de multă publicitate.

