Cum tranșează candidații la Primăria Capitalei problema trotinetelor: cine promite interzicerea lor

Numărul de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice, foarte populare în special în rândul tinerilor, este tot mai mare. De la începutul acestui an, peste 1.500 de persoane au fost accidentate în astfel de incidente, multe dintre ele în Capitală.

Principalii candidați la Primăria Capitalei au opinii diferite în legătură cu utilizarea trotinetelor electrice, tot mai populare mai ales în rândul tinerilor.

Cătălin Drulă, de la USR, este unul dintre cei mai mari susținători în utilizarea zilnică a trotinetelor electrice, scrie Mediafax.

„De ani de zile folosesc trotinetele electrice ca soluție modernă de mobilitate urbană. E rapid, verde și salvează timp. Bucureștiul are nevoie de infrastructură sigură pentru toți cei care aleg alternative la mașină”, scria acesta într-o postare recentă pe pagina oficială de Instagram.

Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că una dintre primele sale măsuri, dacă va câștiga alegerile, va fi interzicerea trotinetelor electrice în București, considerând că este o măsură importantă pentru siguranța circulației.

„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie. E foarte simplu de făcut. E o decizie pentru copiii noștri și pentru siguranța circulației. Au murit și oameni din cauza asta. Eu nu iau decizii împotriva USR, iau decizii pentru oameni”, a spus Anca Alexandrescu.

La rândul său, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei a afirmat că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și a promis investiții în transportul public și extinderea metroului. Băluță spune că în privința trotinetelor electrice ar consulta bucureștenii printr-un referendum local: „Aș întreba oamenii, așa cum am făcut-o și pe alte teme. Este legitim ca această comunitate să decidă cum vrea să fie guvernată”, a declarat el.

Problema trotinetelor a fost abordată și de Stelian Bujduveanu, care în 2023 a propus un referendum în calitate de viceprimar, iar mai apoi ca primar interimar. Acesta afirma în luna septembrie a acestui an că nu susține interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

„Nu aș merge atât de departe la interzicere, aș merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă și le închiriază – oricine cu un card le folosește – și este regimul circulațiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situații pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranță”, a declarat Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație

Ana Ciceală: Un referendum ar fi o risipă de bani

„Un referendum pentru interzicerea trotinetelor ar fi o altă risipă de bani cât timp nu oferim alternative bune de alegere. Oamenii, când fac alegeri, trebuie să aibă variante bune de alegere”, a spus Ciceală, fost consilier general care și-a anunțat candidatura la primărie.

Ea a adăugat că dilema trotinetelor face parte dintr-o problemă mult mai mare de strategie de mobilitate.

Ciceală a menționat că este necesară infrastructura dedicată pentru astfel de vehicule. Soluţia nu este interzicerea, spune ea, ci oferirea de soluţii reale pentru sporirea siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic.

Un proiect de lege care se află în Parlament propune introducerea categoriei AM1, care ar impune deținerea unui permis special pentru conducerea trotinetelor și bicicletelor electrice pe drumurile publice.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se precizează în proiect.