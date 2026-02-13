search
Vineri, 13 Februarie 2026
Băluță exclude o posibilă alianță cu AUR și numește PSD-ul „partidul care a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană”

Publicat:

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că Partidul Social Democrat trebuie să tempereze sau chiar să oprească unele dintre măsurile adoptate de premierul Ilie Bolojan, pe care le-a catalogat drept „draconice”. În cadrul aceluiași interviu, edilul a exclus categoric posibilitatea unei alianțe între PSD și Alianța pentru Unirea Românilor.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. FOTO: EPA-EFE
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. FOTO: EPA-EFE

Băluță a vorbit despre tensiunile din interiorul coaliției de guvernare, susținând că există „două viziuni diferite” și că abordarea actualului premier ignoră vocea oamenilor.

El a afirmat că măsurile de austeritate au generat proteste în mai multe domenii – sănătate, educație, cultură și agricultură – semn că „ceva nu este în regulă”.

„Nu le pot numi disensiuni, pentru că avem, din păcate, astăzi, două viziuni diferite. Măsurile draconice pe care premierul Bolojan le-a luat trebuie să fie temperate, unele dintre ele realmente oprite de Partidul Social Democrat. De ce spun asta? Pentru că dacă ne uităm pe stradă și ieșim împreună, vedem o atmosferă extrem de încărcată. Vedem că protestează medici, vedem că protestează profesori, vedem că protestează artiști, vedem că protestează fermieri, ceea ce înseamnă că ceva nu este în regulă.

În principiu, guvernările trebuie să fie făcute pentru oameni. Din păcate, în momentul în care sesizezi din partea oamenilor un asemenea nivel a revoltei, este momentul pentru tine ca premier să-ți ridici niște probleme și să-ți ponderezi abordarea, să comunici cu oamenii și să iei decizii menite să le facă viața mai bună”, a declarat vineri primarul Sectorului 4 într-un interviu acordat Hotnews, avertizând că lipsa bugetului și tensiunile sociale afectează inclusiv funcționarea administrațiilor locale și încrederea investitorilor.

Ba mai mult, Daniel Băluță l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu, invocând obsesia pentru reducerea deficitului bugetar, similară cu fixația fostului lider comunist pentru plata datoriei externe, spune edilul.

„Ca om care am trecut prin anul 1989 seamănă foarte mult cu fixația pe care Nicolae Ceaușescu o avea pentru plata datorie externe. Lucru pe care l-a și făcut ca și domnul Bolojan și fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datorie externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației. Și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament”, a spus Băluță, afirmând că ignorarea nemulțumirilor populației poate avea consecințe grave.

Întrebat despre o posibilă colaborare PSD–AUR, Băluță a respins această variantă, subliniind că PSD este un partid pro-european și euroatlantic. El a sugerat, în schimb, că o eventuală alianță între Partidul Național Liberal și AUR ar trebui discutată în interiorul liberalilor.

„Cred că acest tip de întrebare este oportună în mod deosebit a fi adresată Partidului Național Liberal”, a opinat Daniel Băluță.

Băluță și-a lăudat propriul partid și a declarat că „PSD este partidul care a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană”.

„PSD este partidul care a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană, este partidul împreună cu care noi am intrat în NATO, am intrat în Schengen. Desigur, are și el, istoric, o sumă de probleme. Probabil că nu a reușit în fața oamenilor să-și ceară scuze, de exemplu, pentru conduita pe care a avut-o în timpul mineriadelor, pentru diverse personaje pe care l-a avut în interiorul lui, persoane, unele dintre ele agresive, altele arogante, altele corupte”, a explicat acesta.

De asemenea, primarul Sectorului 4 a lansat critici la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care l-a acuzat de lipsă de implicare. „Restructurarea acestor companii (Termoenergetica și STB) nu a reprezentat deloc o prioritate pentru dânsul. Dânsul doar vorbește despre chestiunea asta neimplicându-se și nefăcând nimic. În afară de a plânge în tramvai, după cum l-ați văzut, chiar asta a făcut. A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile”, a afirmat Băluță.

Politică

