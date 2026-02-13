Băluţă lansează un nou atac la adresa premierului, comparându-l cu Ceaușescu. Cum răspunde Bolojan

Primarul Sectorului 4 şi preşedinte al PSD Bucureşti, Daniel Băluţă l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu ascultă „vocea oamenilor” și l-a comparat pe acesta cu fostul dictator Nicolae Ceaușescu.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susținut, într-un interviu pentru acordat HotNews, că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată”, comparând „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”.

Edilul a fost întrebat care este motivul pentru care tot mai multe voci din rândul social-democraților au început să îl critice pe premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care partidul îl sprijină pe acesta la guvernare.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar. Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan”, a declarat Daniel Băluţă.

El a sugerat totodată că premierul Ilie Bolojan are o abordare „autocrată, autoritară” asupra guvernării şi a susținut că doar PSD e partidul din coaliţie care reprezintă vocea oamenilor.

„Cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem că vocea oamenilor trebuie ascultată. Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu – nu putem să fim «Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Domnul Bolojan are două alternative foarte simple. Fie să asculte vocea oamenilor – și PSD este cel care reprezintă în această coaliție vocea oamenilor –, fie renunță la această poziție de premier”, a spus Daniel Băluţă.

El a adăugat: „Domnul Bolojan, din păcate, nu este racordat la problemele societăţii, nu este prezent la firul ierbii, ca să le poată înţelege, are o abordare destul de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea: extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate. Nu vedem niciun fel de măsură economică. Şi eu, şi dumneaovastră putem face reformă tăind. Asta nu e reformă! Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură care să genereze perspectivă”.

Afirmațiile sale vin în contextul în care social-democrații au reacționat vineri, 13 februarie, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică.

În timp ce liderul PSD a susținut că partidul își asumă partea sa de responsabilitate în această situație, fiind membru al coaliției de guvernare, deputatul Adrian Câciu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.

Cum răspunde premierul

Invitat la EuropaFM, Ilie Bolojan a declarat că „e foarte ușor să faci declarații și să spui cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți”.

„Eu nu voi potența astfel de lucruri pentru că nu ne ajută la nimic. Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector cu lucrările la Pasajul din centru (n. r. – Pasajul Unirii) pe banii Guvernului.

Măcar nu ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”, a spus premierul.