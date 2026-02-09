Daniel Băluță, propunere în consiliul municipal. Apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt livrate la temperaturile stabilite în contract

Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.

Grupul consilierilor generali PSD a depus un proiect de hotărâre și a convocat, pentru 24 februarie, o ședință extraordinară a CGMB. Potrivit proiectului de hotărâre promovat de grupul PSD, agentul termic nu va fi plătit decât dacă va fi la temperatura prevăzută în contractul de furnizare cu Compania Municipală Termoenergetica.

Dacă va fi adoptată, hotărârea de CGMB va acționa retroactiv, de la 1 ianuarie 2026, a anunțat primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, Daniel Băluță.

„Aceasta este hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o. Ea nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023, nr 13/13.01. Iar la articolul doi al hotărârii se introduc cinci aliniate noi, după cum urmează: Energia termică va fi furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizată, anexă la contract. Deci, odată cu această prevedere va fi modificat însuși contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar temperatura și nu doar diagrama. Stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura corectă contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate. De ce spun lucrul ăsta? Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare”, a spus Daniel Băluță.

De asemenea, primarul sectorului 4 propune ca bucureștenii care zilele acestea vor avea facturi mari la încălzire/apă caldă lunile acestea, fără să fi beneficiat de servicii normale, să refuze plata facturilor.