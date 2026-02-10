search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 14.00

Termoenergetica îi răspunde primarului Băluță. „Este în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați”

0
0
Publicat:

Termoenergetica susține că este deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați, după ce luni Daniel Băluță a cerut modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare.

Calorifer FOTO: Shutterstock
Calorifer FOTO: Shutterstock

Reprezentanții companiei Termoenergetica au reacționat marți la declarațiile făcute de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plătească apa caldă și energia termică doar dacă acestea sunt furnizate la temperatura stabilită contractual.

„Întregul mecanism este clar stipulat în contractul pe care asociațiile de proprietari și consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica. Iar aici, conform legii, e deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați (temperatură sub limita contractuală)”, a transmis marți termoenergetica.

Potrivit reprezentanților companiei, Termoenergetica are anumite obligații de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC.

Termoenergetica susține că are obligația să furnizeze apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 și 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade, să furnizeze agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuințe și să factureze energia termică numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată.

De asemenea, potrivit reprezentanților companiei, consumatorii au dreptul să conteste facturile când constată diferențe între consumul facturat și cel înregistrat de contorul de branșament, să beneficieze de reducerea valorii facturii în cazul în care temperatura medie a apei calde este mai mică de 50 de grade (furnizorul fiind obligat să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci intrate în stația termică).

Băluță: Apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura corectă

Daniel Băluță a declarat luni că statul nu poate funcționa într-un singur sens, în care doar cetățenii au obligații, iar instituțiile nu răspund pentru calitatea serviciilor oferite.

„Apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura corectă, contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate modernă. Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare. Nu este normal doar să ceri, trebuie să oferi servicii de calitate”, a declarat Daniel Băluță.

Demersul acestuia vizează modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare, dar și actualizarea diagramei de furnizare a agentului termic, document care nu mai corespunde realităților climatice actuale.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
gandul.ro
image
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
mediafax.ro
image
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
observatornews.ro
image
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Ce este dreptul de preempțiune. Schimbarea în cazul terenurilor agricole
playtech.ro
image
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Un nou plafon pentru prețurile alimentelor. Anunțul Ministrului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O româncă "frumoasă, absolventă a unei facultăți de afaceri", "oferită" de Epstein la cină Prințului Andrew, chiar la Palatul Buckingham

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal