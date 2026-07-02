Autostrada A8 trece Prutul: Contract de 3,5 miliarde de lei, semnat de ministrul Miruță pentru ultimul lot

Radu Miruță a anunțat semnarea unui nou contract finanțat prin programul european SAFE, cel care vizează ultimul tronson al Autostrăzii A8 și realizarea primei conexiuni de autostradă peste Prut, către Republica Moldova.

Într-o postare pe Facebook, în dubla sa calitate de ministru interimar al Armatei şi al Transporturilor, Radu Miruţă a anunțat joi, 2 iulie, semnarea Memorandumului pentru negocierea și încheierea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state. Documentul a fost semnat împreună cu viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea.

Investiția se ridică la 3,57 miliarde de lei și prevede construirea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8, precum și realizarea, în premieră, a primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut în direcția Chișinăului.

„Parteneriatele cu vecinii noștri nu sunt un gest de curtoazie diplomatică. Sunt o investiție în securitatea, dezvoltarea și viitorul României.

Astăzi, alături de viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, am semnat Memorandumul pentru negocierea și încheierea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state.

Mai simplu spus: transformăm proiectele în angajamente și angajamentele în lucrări.

Construim un coridor strategic care leagă Uniunea Europeană de Republica Moldova și, mai departe, de Ucraina. Un coridor care înseamnă mobilitate, dezvoltare economică și, în actualul context geopolitic, mai multă securitate pentru întreaga regiune.

Acest acord vine în completarea unui alt pas important făcut zilele trecute: semnarea contractului, finanțat prin programul european SAFE, pentru tronsonul dintre Iaşi şi frontiera cu Republica Moldova.

Vorbim despre o investiţie de 3.57 miliarde de lei, prin care vor fi construiţi ultimii 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 și, în premieră, primii kilometri de autostradă care vor trece peste Prut, spre Chișinău.

Nu este doar un proiect de infrastructură. Este o investiţie strategică pentru România, pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune.

În ultimii ani am vorbit mult despre apropierea Republicii Moldova de Europa. Astăzi, apropierea aceasta se vede în contracte semnate, în poduri, în autostrăzi și în investiții comune.

Eu cred că acesta este drumul corect: mai puține bariere între noi și mai multe legături. Mai puține promisiuni și mai multe șantiere.

Prutul trebuie să fie o punte între oameni, nu o frontieră între destine”, a scris Radu Miruţă.