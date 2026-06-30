PNL este acuzat că a votat împotriva propriei ordonanțe privind programul SAFE. Legea nu a trecut de Camera Deputaților

Plenul Camerei Deputaților nu a reușit, marți, 30 iunie, să adopte proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 38/2026 privind programul SAFE, după ce actul normativ nu a întrunit numărul necesar de voturi. Dezbaterile vor fi reluate în următoarea sesiune parlamentară.

Ordonanța are rolul de a adapta cadrul legislativ pentru implementarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, în contextul oportunităților oferite de programul SAFE, precum și de a proteja activele unor companii considerate strategice prin hotărâre de Guvern. Proiectul a fost aprobat anterior de Senat, însă Camera Deputaților este for decizional.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a acuzat PNL că a blocat adoptarea propriei ordonanțe

În urma votului, deputatul PSD Mihai Ghigiu a acuzat PNL că a blocat adoptarea propriei ordonanțe.

Potrivit acestuia, parlamentarii PSD au eliminat în Senat mai multe prevederi introduse în actul normativ, despre care susține că vizau finanțarea unor proiecte de apă și gaze din județul Bihor, precum și acordarea unor avantaje pentru industria vinului.

„După ce luni de zile ne-a spus cât de importantă este responsabilitatea și că din cauza PSD nu reușim să implementăm PNRR și SAFE, astăzi am văzut o dovadă clară a modului în care PNL înțelege să fie responsabil față de România. (...) PNL a votat împotriva propriei ordonanțe pentru că aceste prevederi au fost eliminate la Senat”, a declarat Ghigiu, la Palatul Parlamentului.

Deputatul social-democrat a remarcat că senatorii liberali au susținut forma modificată a ordonanței, însă deputații PNL au votat ulterior împotriva acesteia.

„La Senat PNL a votat pentru această formă a ordonanței și astăzi s-au răzgândit din nou”, a afirmat Ghigiu.

Acesta a susținut că schimbarea de poziție a liberalilor reflectă un mod de a face politică bazat pe „răzgândeli”, atât în ceea ce privește formarea Guvernului, cât și în privința proiectelor considerate importante pentru România.

„Pare că nu se răzgândesc doar în ceea ce privește guvernul, crearea sau amânarea creării unui guvern, ci pare că se răzgândesc și în ceea ce privește proiectele importante pentru România. Cred că astăzi colegii din PNL puteau să dea dovadă de responsabilitate și să voteze acest proiect de lege de adoptare a acestei ordonanțe de urgență pe care chiar președintele lor, prim-ministrul Ilie Bolojan, a adoptat-o în Guvern”, a conchis deputatul PSD.