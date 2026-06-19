Miruță: Banii din contractele SAFE pe transporturi ajung la firme românești. Doar două se duc în Spania și Italia

Majoritatea fondurilor alocate prin programul SAFE pentru infrastructura rutieră ajung la companii românești, a declarat vineri ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, șapte din cele nouă contracte de autostradă finanțate prin mecanismul european au fost câștigate de firme din România, în timp ce restul au fost adjudecate de companii din Spania și Italia. Oficialul a respins informațiile potrivit cărora banii din aceste proiecte ar fi direcționați către firme din Ucraina, explicând că acestea apar doar în subcontractare pe anumite segmente.

Ministrul a explicat că, la finalul lunii mai, trei dintre contractele rămase erau încă blocate în proceduri de contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, însă situația s-a schimbat între timp, odată cu soluționarea a două dintre acestea. În paralel, mai există discuții pentru finalizarea unor acorduri internaționale necesare pe traseele care fac legătura cu Ucraina și Republica Moldova.

Situația contractelor SAFE: șase semnate, trei în faza finală

„Pe SAFE, au existat nouă proiecte, nouă tronsoane de autostradă finanţate din acest celebru SAFE. Şase dintre ele au contracte semnate. La momentul 30 mai, cele trei rămase erau în contestaţii la CNSC şi nu puteau fi semnate. Între timp, două dintre ele s-au rezolvat în aceste zile şi suntem în discuţii de încheiere a acordului cu Ucraina şi cu Moldova, pentru că sunt capetele dinspre Ucraina şi dinspre Moldova unde trebuie încheiat un acord cu aceste două ţări. Unul este încă în clarificări juridice”, a susţinut Miruţă.

Oficialul a precizat că procesul de semnare a contractelor rămas nefinalizat se află într-o etapă avansată, iar autoritățile estimează că procedurile vor fi închise într-un interval relativ scurt.

Banii pentru șapte contracte merg la firme românești

Radu Miruță a respins informațiile potrivit cărora fondurile SAFE destinate infrastructurii ar ajunge în principal la companii din Ucraina, precizând că majoritatea contractelor sunt câștigate de firme românești.

„Am auzit situaţia că banii din SAFE nu doar că la apărare merg spre nu ştiu ce ţări, ci şi la transporturi toţi banii din SAFE se duc spre firme din Ucraina. Este o minciună şi este o intoxicare, nu ştiu neapărat cu ce scop, dar pot bănui. Am verificat care sunt companiile care au câştigat construirea celor nouă loturi de autostradă şi şapte din nouă companii sunt româneşti. Celelalte două, una este spaniolă şi una este italiană”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, în unele cazuri, firmele câștigătoare au încheiat ulterior acorduri de subcontractare, inclusiv cu companii din Ucraina, însă contractele principale au fost atribuite prin licitație unor operatori români.

„Pe trei dintre tronsoanele câştigate de o firmă românească din Bistriţa, am înţeles, firma respectivă a făcut un acord de subcontractare pentru cele trei lucrări şi pentru parţial din cele trei lucrări cu o firmă din Ucraina, dar ministerul a încheiat contract cu firma din România pe o procedură competitivă, pe licitaţie, cu cel mai mic preţ”, a adăugat Miruță.

Pondere ridicată pentru firme românești în proiectele de infrastructură

Ministrul a mai subliniat că, în ansamblu, implicarea companiilor românești în proiectele finanțate prin SAFE este semnificativă, comparativ cu alte domenii, inclusiv apărarea, unde structura contractelor este diferită.

„Deci, şapte din nouă firme sunt româneşti şi ponderea banilor din SAFE care se derulează cu firme româneşti, faţă de 60% la Apărare, creşte astăzi, aducând în această pondere şi banii cheltuiţi pe zona de infrastructură rutieră”, a explicat oficialul.

În evaluarea sa, Radu Miruță a concluzionat că implementarea programului SAFE în domeniul transporturilor se află într-un stadiu favorabil, cu majoritatea contractelor deja semnate și restul în faze finale de clarificare și negociere.

„Pe SAFE (la transporturi - n. r.) stăm bine, s-au semnat şase din nouă contracte şi celelalte trei se vor semna într-o perioadă destul de scurtă de timp”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii.