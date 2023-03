Austria continuă să se împotrivească primirii României în Schengen. Premierul Suediei: Nehammer nu s-a răzgândit

Premierul suedez Ulf Kristersson a precizat, după ce s-a întâlnit cu o zi în urmă cu omologul austriac, Karl Nehammer, că poziția Vienei pe tema Schengen nu s-a schimba, fiind tot împotriva primirii României în Schengen.

Întrebat într-o conferință de presă dacă în urma discuțiilor cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, știe că liderul de la Viena s-ar fi răzgândit pe tema intrării în Schengen, Ulf Kristersson a precizat, scurt: „Răspunsul simplu e nu”.

Pe de altă parte, chestionat dacă până la finalul lunii iunie ar putea fi rezolvată problema României în ceea ce privește accederea la Schengen, în condițiile în care în iunie se termină președinția suedeză a Consiliului, premierul Suediei a precizat următoarele. „Răspunsul celălalt e da (n.r. - vor menține cald subiectul Schengen), îl vom avea pe agendă. Din partea Suediei, noi suntem pentru. Vrem ca această problemă să fie rezolvată. Însă decizia ține să fie rezolvată de fiecare țară în parte (n.r. - hotărârea că vor vota pentru extindere)” .

La rândul său, Nicolae Ciucă a arătat în conferinţa comună cu omologul său suedez că au discutat despre obiectivul prioritar al României: aderarea la Schengen anul acesta.

„I-am mulţumit domnului premier pentru poziţia constructivă şi sprijinul activ al actualei preşedinţii suedeze în încercarea de a identifica soluţii constructive care să ne permită să progresăm în acest proces”, a spus premierul.

Premierul a arătat că, în cadrul discuţiilor, s-a referit în mod special la asistenţa acordată celor peste 3,8 milioane de refugiaţi ucraieni care au intrat pe teritoriul nostru în tranzit sau pentru câteva zile, dar şi la asistenţa şi beneficiile specifice acordate celor peste 110.000 de cetăţeni ucraineni rămaşi pe teritoriul nostru.

Situația din Republica Moldova

„Am menţionat, de asemenea, formatul trilateral, lansat în septembrie anul trecut, împreună cu Ucraina şi Republica Moldova, pentru a ajuta cele două state în domeniul energetic. Împreună cu prim-ministrul Kristersson, am evaluat situaţia din Republica Moldova, ţară care se confruntă cu provocări multiple, generate de agresiunea Federaţiei Ruse în Ucraina”, a spus premierul României.

Şeful Executivului a spus că a făcut apel la sprijin în cadrul Consiliului UE pentru sancţionarea acelora care vor să destabilizeze Republica Moldova şi astfel să-i submineze ordinea constituţională şi statul de drept.

„În discuţiile noastre, am subliniat şi interesul nostru comun de a intensifica cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi securităţii la nivel Uniunii Europene dar şi în contextul aderării Suediei la NATO”, a arătat el. Nicolae Ciucă a arătat că i-a transmis premierului Kristersson sprijinul României pentru priorităţile preşedinţiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene. „Am subliniat importanţa promovării agendei europene printr-o abordare consensuală bazate pe solidaritate şi orientate spre consolidarea unităţii şi rezilienţei la nivel european”, a subliniat premierul.

Prima vizită la nivel de premieri, după 20 de ani

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că aceast vizită e prima la nivel de premieri, între cele două state, după aproape 20 de ani.

Ciucă urmează să fie primit de președintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén, iar ultimul eveniment la care participă în Suedia e Conferința publică cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, care va fi vineri seară.