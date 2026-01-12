UE confirmă că semnarea tratatului cu Mercosur va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, potrivit AFP.

Uniunea Europeană a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei, potrivit Agerpres, care citează agenția străină.

Acordul, care reprezintă rezultatul a peste 25 de ani de negocieri, este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Totuși, acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă.

Preşedinţia rotativă a Mercosur este deținută în prezent de Paraguay.

Produsele agricole sud-americane vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE

Amintim că Ursula Von der Leyen a salutat într-un comunicat un acord comercial „istoric", pe care este "„nerăbdătoare" să-l semneze, iar partidul francez de extremă dreapta „Adunarea Naţională" (RN) a anunţat pregătirea unei moţiuni de cenzură care să fie depusă de eurodeputaţii săi împotriva preşedintei Comisiei.

Germania, o ţară a cărei economie e axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce va înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.