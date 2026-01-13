Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu din cauza „Mercosur”: „USR a luat Guvernul pe persoană fizică”

Senatorul PSD Daniel Zamfir s-a arătat deranjat de faptul că ministrul de Externe a mandatat un reprezentant să semneze Acordul Mercosur, deși subiectul nu a fost discutat în Coaliție.

Daniel Zamfir, senatorul PSD care s-a implicat în susținerea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu vrea acum o moțiune și împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Zamfir îi reproșează semnarea Acordului Mercosur, în condițiile în care acest subiect nu ar fi fost discutat deloc în Coaliție.

USR A LUAT GUVERNUL PE PERSOANĂ FIZICĂ.

Acordul pentru MERCOSUR nu s-a discutat în Coalitie. Inacceptabil! Nu s-a discutat nici în Guvern. Absolut inacceptabil! Dna ministru Țoiu mandatează-în nume personal-pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord. Așadar, cum și-a permis un ministru din Guvern să angajeze România într-un subiect extrem de sensibil, în nume propriu?De ce tace prim ministrul Bolojan? Cum ramâne cu Acordul Coalitiei? Sper să nu aibă useristii tupeul să ceară susținere pentru dna Țoiu la moțiunea ce va să vină...”, a scris Zamfir pe pagina sa de Facebook.

Statele UE au aprobat vineri controversatul acord comercial UE-Mercosur. Acesta un acord comercial între Uniunea Europeană și patru țări din Mercosur: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care împreună reprezintă o populație de aproximativ 295 de milioane și al cincilea cel mai mare PIB din lume.

Acordul va elimina treptat tarifele vamale pentru peste 90% din comerțul bilateral. Negocierile au început în 1999, cu un acord inițial în 2019, iar un acord politic a fost atins abia în decembrie 2024.