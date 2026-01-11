search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Acordul comercial UE-Mercosur. Cine sunt câștigătorii, perdanții și obstacolele dinaintea celui mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE

0
0
Publicat:

Statele UE au aprobat vineri controversatul acord comercial UE-Mercosur, dar povestea nu se încheie încă cu acesta. Iată tot ce trebuie să știți despre acordul care a dominat titlurile din ultimele zile și care este menit să modeleze dezbaterea politică în săptămânile următoare.

Proteste ale fermierilor francezi față de acordul UE-MERCOSUR/FOTO:AFP
Proteste ale fermierilor francezi față de acordul UE-MERCOSUR/FOTO:AFP

Ce este Mercosur?

Mercosur este un acord comercial între Uniunea Europeană și patru țări din Mercosur: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care împreună reprezintă o populație de aproximativ 295 de milioane și al cincilea cel mai mare PIB din lume.

Acordul va elimina treptat tarifele vamale pentru peste 90% din comerțul bilateral. Negocierile au început în 1999, cu un acord inițial în 2019, iar un acord politic a fost atins abia în decembrie 2024, potrivti euractiv.com

De ce a durat atât de mult?

În UE, acordul a fost întotdeauna controversat pentru sectoarele economice și capitalele naționale. Mai ales după 2019, schimbările guvernamentale și evoluția obiectivelor politice din Europa și din țările Mercosur i-au obligat pe negociatori să caute momentul perfect.

Ce este prevăzut în acord?

Acordul UE-Mercosur este împărțit în două părți, fiecare cu un proces de aprobare diferit. Prima este un acord exclusiv comercial – Acordul comercial interimar (ITA). Acesta intră sub competența exclusivă a UE, ceea ce înseamnă că are nevoie de aprobarea Consiliului UE și a Parlamentului European pentru a intra în vigoare.

Al doilea este un acord de asociere mai amplu – Acordul de parteneriat UE-Mercosur (APEM). Acesta include comerțul, dar și investițiile și cooperarea politică. Trebuie ratificat de parlamentele naționale, un proces care ar putea dura ani de zile.

Mărele discordiei

Cele mai controversate elemente sunt legate de comerț. Pentru multe industrii din UE, acordul este o victorie clară. Elimină tarifele vamale substanțiale la exporturile UE – inclusiv taxe de până la 35% pentru piesele auto și băuturile alcoolice – și desființează alte bariere comerciale.

Însă, în schimb, UE a acordat concesii Argentinei și Braziliei – doi mari mari producători agricoli – permițând cote scutite de taxe vamale pentru carnea de vită și carnea de pasăre, precum și pentru alte produse „sensibile”, cum ar fi orezul, mierea și zahărul.

De ce este controversat pentru fermieri?

În timp ce Buenos Aires și Brasilia consideră noile cote modeste, mulți fermieri europeni se tem că vor fi subcotate.

Preocuparea lor este că producătorii din Mercosur operează în baza unor standarde mai scăzute privind forța de muncă, bunăstarea animalelor și mediul, în timp ce fermierii din UE trebuie să respecte reglementări extinse și costisitoare, inclusiv mai multe restricții privind pesticidele.

Ce a făcut UE pentru a aborda această problemă?

Fermierii și miniștrii agriculturii din UE au insistat în repetate rânduri, în ultimii ani, pentru garanții mai stricte și reciprocitate în cadrul acordului.

Multe dintre preocupări au fost abordate ulterior . Clauzele de salvgardare vor permite UE să suspende importurile fără taxe vamale pentru anumite produse dacă piețele sunt supuse presiunilor. Acestea au fost înăsprite și mai mult în ultima rundă de discuții dintre ambasadorii UE de luni, conform Euractiv .

Citește și: Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul Uniunii Europene. Ursula Von der Leyen spune că este nerăbdătoare să-l semneze

Comisia Europeană intensifică, de asemenea, controalele la frontieră pentru a împiedica produsele interzise să intre în blocul comunitar și promovează noi reguli pentru a interzice importurile de culturi tratate cu pesticide periculoase, ilegale în UE.

De ce se opun ecologiștii?

Grupurile ecologiste și de stânga s-au opus de mult timp acordului, avertizând că acesta ar putea duce la defrișări prin încurajarea unei agriculturi mai intensive. Criticii se tem, de asemenea, că ar putea submina drepturile comunităților indigene, multe dintre ele exprimându-se împotriva acordului.

Acordul vine în contextul în care grupurile de mediu și politicienii critică recentele modificări aduse legislației UE privind defrișările. Ca un plus de îngrijorări, marii comercianți brazilieni de cereale s-au retras săptămâna aceasta dintr-un pact care viza protejarea Amazonului de defrișările penru culturile de soia.

Cine îl susține?

Industriile UE – de la industria auto și utilaje la industria chimică și farmaceutică – au de câștigat de pe urma unui acces îmbunătățit la piața Mercosur. Germania, marea putere producătoare de automobile din Europa, a fost mult timp unul dintre cei mai puternici susținători ai acordului.

Producătorii de alimente și băuturi – mai degrabă decât fermierii – văd și ei oportunități majore. Exportatorii se așteaptă la o cerere tot mai mare pentru produse cu valoare adăugată mai mare, cum ar fi brânza, ciocolata, vinul și băuturile spirtoase.

Acordul include, de asemenea, una dintre cele mai mari liste negociate vreodată de produse alimentare și băuturi protejate din UE – în jur de 340 în total – care protejează de imitații denumiri emblematice precum brânza Manchego spaniolă sau șampania franceză.

Citește și: Ministerul Economiei: Acordul UE–Mercosur aduce beneficii clare pentru România

Dincolo de diversificarea comercială mult necesară din cauza tensiunilor cu SUA și China, legăturile geopolitice mai strânse cu un bloc economic major precum Mercosur sunt din ce în ce mai mult văzute ca fiind strategice.

Ce urmează?

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să semneze acordul în Paraguay, țară care deține în prezent președinția rotativă a Mercosur, în a doua jumătate a săptămânii viitoare. Ceremonia, inițial planificată pentru luni, este acum așteptată să aibă loc oricând după miercuri, din cauza unor probleme logistice.

Dar procesul este departe de a se fi încheiat. Deși Parlamentul European nu poate modifica textul, acum trebuie fie să îl aprobe, fie să îl respingă. Încă o dată, rezultatul este așteptat să fie strâns, deputații europeni votând mai mult pe criterii naționale decât ideologice.

Înainte de aceasta, deputații europeni urmează să voteze dacă să trimită acordul la Curtea Supremă a UE pentru un aviz juridic. Măsura a fost propusă inițial în noiembrie de un grup de 145 de deputați, dar aceasta a fost blocată temporar , liderii politici ai Parlamentului European invocând necesitatea de a aștepta decizia Consiliului cu privire la acord.

Dacă contestația este aprobată, acest lucru ar putea îngheța procesul de ratificare al UE până când Curtea își va emite avizul. Votul ar putea avea loc în următoarea sesiune plenară, care începe pe 19 ianuarie.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
digi24.ro
image
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
stirileprotv.ro
image
Când scăpăm de ger și ninsori. Alertă de ultimă oră de la meteorologi
gandul.ro
image
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
mediafax.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Hakan Calhanoglou, încrezător înainte de derby. Update
fanatik.ro
image
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
libertatea.ro
image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce este avionul ‘apocalipsei’: aeronava a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
playtech.ro
image
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Andrei Rațiu, înlocuit după doar 38 de minute! Primul verdict al spaniolilor
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Povestea lui Constantin Nottara, copilul teribil admis la 10 ani la Conservator. Fiul marelui actor a moștenit talentul de la … mamă
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
fantasy scene wealth jpg
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!