Acordul comercial UE-Mercosur. Cine sunt câștigătorii, perdanții și obstacolele dinaintea celui mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE

Statele UE au aprobat vineri controversatul acord comercial UE-Mercosur, dar povestea nu se încheie încă cu acesta. Iată tot ce trebuie să știți despre acordul care a dominat titlurile din ultimele zile și care este menit să modeleze dezbaterea politică în săptămânile următoare.

Ce este Mercosur?

Mercosur este un acord comercial între Uniunea Europeană și patru țări din Mercosur: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care împreună reprezintă o populație de aproximativ 295 de milioane și al cincilea cel mai mare PIB din lume.

Acordul va elimina treptat tarifele vamale pentru peste 90% din comerțul bilateral. Negocierile au început în 1999, cu un acord inițial în 2019, iar un acord politic a fost atins abia în decembrie 2024, potrivti euractiv.com

De ce a durat atât de mult?

În UE, acordul a fost întotdeauna controversat pentru sectoarele economice și capitalele naționale. Mai ales după 2019, schimbările guvernamentale și evoluția obiectivelor politice din Europa și din țările Mercosur i-au obligat pe negociatori să caute momentul perfect.

Ce este prevăzut în acord?

Acordul UE-Mercosur este împărțit în două părți, fiecare cu un proces de aprobare diferit. Prima este un acord exclusiv comercial – Acordul comercial interimar (ITA). Acesta intră sub competența exclusivă a UE, ceea ce înseamnă că are nevoie de aprobarea Consiliului UE și a Parlamentului European pentru a intra în vigoare.

Al doilea este un acord de asociere mai amplu – Acordul de parteneriat UE-Mercosur (APEM). Acesta include comerțul, dar și investițiile și cooperarea politică. Trebuie ratificat de parlamentele naționale, un proces care ar putea dura ani de zile.

Mărele discordiei

Cele mai controversate elemente sunt legate de comerț. Pentru multe industrii din UE, acordul este o victorie clară. Elimină tarifele vamale substanțiale la exporturile UE – inclusiv taxe de până la 35% pentru piesele auto și băuturile alcoolice – și desființează alte bariere comerciale.

Însă, în schimb, UE a acordat concesii Argentinei și Braziliei – doi mari mari producători agricoli – permițând cote scutite de taxe vamale pentru carnea de vită și carnea de pasăre, precum și pentru alte produse „sensibile”, cum ar fi orezul, mierea și zahărul.

De ce este controversat pentru fermieri?

În timp ce Buenos Aires și Brasilia consideră noile cote modeste, mulți fermieri europeni se tem că vor fi subcotate.

Preocuparea lor este că producătorii din Mercosur operează în baza unor standarde mai scăzute privind forța de muncă, bunăstarea animalelor și mediul, în timp ce fermierii din UE trebuie să respecte reglementări extinse și costisitoare, inclusiv mai multe restricții privind pesticidele.

Ce a făcut UE pentru a aborda această problemă?

Fermierii și miniștrii agriculturii din UE au insistat în repetate rânduri, în ultimii ani, pentru garanții mai stricte și reciprocitate în cadrul acordului.

Multe dintre preocupări au fost abordate ulterior . Clauzele de salvgardare vor permite UE să suspende importurile fără taxe vamale pentru anumite produse dacă piețele sunt supuse presiunilor. Acestea au fost înăsprite și mai mult în ultima rundă de discuții dintre ambasadorii UE de luni, conform Euractiv .

Comisia Europeană intensifică, de asemenea, controalele la frontieră pentru a împiedica produsele interzise să intre în blocul comunitar și promovează noi reguli pentru a interzice importurile de culturi tratate cu pesticide periculoase, ilegale în UE.

De ce se opun ecologiștii?

Grupurile ecologiste și de stânga s-au opus de mult timp acordului, avertizând că acesta ar putea duce la defrișări prin încurajarea unei agriculturi mai intensive. Criticii se tem, de asemenea, că ar putea submina drepturile comunităților indigene, multe dintre ele exprimându-se împotriva acordului.

Acordul vine în contextul în care grupurile de mediu și politicienii critică recentele modificări aduse legislației UE privind defrișările. Ca un plus de îngrijorări, marii comercianți brazilieni de cereale s-au retras săptămâna aceasta dintr-un pact care viza protejarea Amazonului de defrișările penru culturile de soia.

Cine îl susține?

Industriile UE – de la industria auto și utilaje la industria chimică și farmaceutică – au de câștigat de pe urma unui acces îmbunătățit la piața Mercosur. Germania, marea putere producătoare de automobile din Europa, a fost mult timp unul dintre cei mai puternici susținători ai acordului.

Producătorii de alimente și băuturi – mai degrabă decât fermierii – văd și ei oportunități majore. Exportatorii se așteaptă la o cerere tot mai mare pentru produse cu valoare adăugată mai mare, cum ar fi brânza, ciocolata, vinul și băuturile spirtoase.

Acordul include, de asemenea, una dintre cele mai mari liste negociate vreodată de produse alimentare și băuturi protejate din UE – în jur de 340 în total – care protejează de imitații denumiri emblematice precum brânza Manchego spaniolă sau șampania franceză.

Dincolo de diversificarea comercială mult necesară din cauza tensiunilor cu SUA și China, legăturile geopolitice mai strânse cu un bloc economic major precum Mercosur sunt din ce în ce mai mult văzute ca fiind strategice.

Ce urmează?

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să semneze acordul în Paraguay, țară care deține în prezent președinția rotativă a Mercosur, în a doua jumătate a săptămânii viitoare. Ceremonia, inițial planificată pentru luni, este acum așteptată să aibă loc oricând după miercuri, din cauza unor probleme logistice.

Dar procesul este departe de a se fi încheiat. Deși Parlamentul European nu poate modifica textul, acum trebuie fie să îl aprobe, fie să îl respingă. Încă o dată, rezultatul este așteptat să fie strâns, deputații europeni votând mai mult pe criterii naționale decât ideologice.

Înainte de aceasta, deputații europeni urmează să voteze dacă să trimită acordul la Curtea Supremă a UE pentru un aviz juridic. Măsura a fost propusă inițial în noiembrie de un grup de 145 de deputați, dar aceasta a fost blocată temporar , liderii politici ai Parlamentului European invocând necesitatea de a aștepta decizia Consiliului cu privire la acord.

Dacă contestația este aprobată, acest lucru ar putea îngheța procesul de ratificare al UE până când Curtea își va emite avizul. Votul ar putea avea loc în următoarea sesiune plenară, care începe pe 19 ianuarie.