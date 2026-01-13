search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Importurile din America Latină inflamează societatea. Cum au reacționat românii la explicațiile lui Nicușor Dan

0
0
Publicat:

Posibilitatea importului fără taxe a produselor agroalimentare din America Latină, prevăzută în acordul UE–Mercosur, a stârnit reacții aprinse în spațiul online, după ce președintele Nicușor Dan a răspuns temerilor exprimate de români privind impactul asupra producătorilor locali.

1,5% din producția de carne de vită din UE va veni din Mercosur fără taxe vamale. FOTO: Pixabay
1,5% din producția de carne de vită din UE va veni din Mercosur fără taxe vamale. FOTO: Pixabay

Uniunea Europeană a aprobat acordul de liber-schimb cu blocul sud-american Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, marcând un moment istoric după mai bine de 25 de ani de negocieri dificile.

Decizia a fost luată în pofida opoziției ferme a unor state membre, în special Franța, Polonia, Austria și Irlanda, care au invocat riscuri majore pentru sectorul agricol european. În România, acordul a fost criticat dur de PSD și de AUR.

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce țara noastră a votat acordul:

- România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

- Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile.

- noul Acord va genera și creșterea exporturilor de servicii din România către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică.

- Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunități și sectorului agro-alimentar românesc. Dintre indicațiile geografice europene care vor fi protejate pe piețele Mercosur, 15 sunt produse agricole românești.

- Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităților care pot fi importate la tarife vamale reduse - la carne de vită maximum 1.5% din producția anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depășește aceste cantități va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi.

- Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecție prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni.

Dan a subliniat că pe lângă dezvoltarea comerțului, va exista și protecție când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producție pentru produsele agroalimentare importate. „În privința pesticidelor sau a altor substanțe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE pentru a putea fi importat aici”, arată Dan.

„În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câștiga noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, a concluzionat el.

„Adică dacă eu produc în țara mea 100 kg de vită, tu n-ai voie să-mi vinzi mai mult de 1,5% scutit de taxe” 

Semnarea acordului de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur a declanșat una dintre cele mai ample dezbateri online din ultimele luni, iar Reddit a devenit rapid spațiul unde susținătorii și criticii deciziei au intrat într-un dialog dur, dar argumentat. Postarea președintelui României, Nicușor Dan, în care acesta a explicat motivele pentru care reprezentantul României a votat în favoarea acordului, a funcționat drept catalizator pentru sute de comentarii, multe dintre ele extrem de detaliate.

O parte semnificativă a utilizatorilor a salutat introducerea limitelor cantitative pentru importurile agricole, văzute ca o garanție că piața europeană nu va fi inundată de produse sud-americane. „Așa da. Prevede limitări la import în funcție de procentul producției interne. Adică dacă eu produc în țara mea 100 kg de vită, tu n-ai voie să-mi vinzi mai mult de 1,5% scutit de taxe. Ca să nu-mi suprasaturezi piața și să-mi lași producătorii fără desfacere. Ceea ce e corect”, scrie un utilizator. Același comentator amintește că forma inițială a acordului nu conținea aceste clauze: „Să nu uităm că tratatul, în forma incipientă, nu prevedea restricțiile astea. Totul trebuie negociat.”

„Fermierii francezi erau și împotriva aderării României în UE”

Fermierii francezi, aflați în prim-planul protestelor europene, sunt priviți cu mult scepticism de o parte a comunității. „Fermierii francezi erau și împotriva aderării României în UE. Le era frică că îi cucerim cu telemeaua. Niște idioți triști”, notează un comentator, într-un ton ironic, completat de altul: „La grâne i-am cucerit deja. La brânză și vinuri ne mai trebuie 100 de ani.”

Citește și: Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur

Un argument des întâlnit în discuție este cel al sezonalității. Mai mulți utilizatori contestă ideea că produsele agricole din Mercosur ar putea concura direct cu cele europene. „Singurele culturi la care ne-ar putea face concurență nu ar concura din start cu ale noastre. Ei le cresc în emisfera sudică, fix când nu sunt în sezon la noi. Ce concurență e asta?”, se întreabă un participant.

Ironia devine uneori mijloc de critică socială: „O să sufere fermierii noștri care cultivă banane și crescătoriile de emu. Și producătorii de suc de portocale românesc”, scrie cineva, minimalizând temerile legate de impactul asupra agriculturii locale.

Alții merg mai departe și pun problema din perspectiva consumatorului: „Pentru consumator e bine să aibă cât mai multe opțiuni. Cei care se plâng sunt cei care primesc subvenții și nu vor competiție.”

„Când afară sunt munciți sclaveți pe un bol de orez pe zi, normal că ce vine de-afară e mai ieftin” 

În contrapondere, există și voci care avertizează asupra riscurilor dependenței de importuri. „Când afară sunt munciți sclaveți pe un bol de orez pe zi, normal că ce vine de-afară e mai ieftin. Închidem producția internă și peste câțiva ani ni se spune: ‘ia uite, depind de noi, hai să mărim prețurile’”, avertizează un utilizator, făcând o paralelă cu criza măștilor din pandemie: „Trebuie gândit cu domeniile critice.”

Susținătorii acordului răspund cu cifre. „Este limita de import de 1% din piață la multe produse agricole. UNU LA SUTĂ”, punctează cineva. Un alt comentator intră în detalii: „1,3% din producția de carne de pui a UE. Pe cifre: 14 milioane de tone consum anual, 180 de mii importate. Asta pune în pericol fermierul român? Dacă îți scade vânzarea cu 1% închizi?”

Citește și: Ministerul Economiei: Acordul UE–Mercosur aduce beneficii clare pentru România

„Agricultorul mic stropește cu cât vrea. Supermarketul are controale, piața nu”

Discuția se extinde și spre calitatea produselor și standardele de siguranță. Unii utilizatori sunt mai critici față de producția locală decât față de importuri. „Au fost cazuri anul trecut în piețele noastre unde s-au găsit pesticide peste limite. Deci nu mi-e rușine nici cu unii agricultori de la noi”, scrie cineva. Altul explică problema structurală: „Agricultorul mic stropește cu cât vrea. Supermarketul are controale, piața nu.”

În final, dezbaterea se mută de la agricultură la economie în ansamblu. „Din orice piață liberă se câștigă pe termen lung. Se creează oportunități care nu ar fi existat într-o piață închisă”, afirmă un utilizator, subliniind și miza geopolitică: „Orice piață nouă reduce dependența de China și SUA.” Alții adaugă importanța accesului la resurse: „Prin acord avem acces la depozitele uriașe de minerale din Brazilia.”

Întrebarea care revine obsesiv este una simplă: „Cum ne avantajează concret pe noi?” Răspunsurile enumerate de comunitate includ faptul că România exportă în țările Mercosur  mașini, echipamente industriale, piese auto, produse metalice, mobilier și servicii, domenii în care România este deja competitivă.

Dezbaterea de pe Reddit arată mai mult decât o simplă polarizare. Ea scoate la iveală o societate care încearcă să cântărească lucid între protecția agriculturii, avantajele comerțului liber și lecțiile crizelor recente. Acordul UE–Mercosur nu este perceput nici ca un dezastru iminent, nici ca o soluție miraculoasă, ci ca un compromis complex, care, așa cum sintetizează un utilizator, „nu e nici bau-bau, nici filantropie, ci matematică, negocieri și interese”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
gandul.ro
image
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
mediafax.ro
image
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda dezamăgire”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Opt companii auto, amendate, după ce au făcut un pact prin care au menţinut salariile mici
observatornews.ro
image
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
playtech.ro
image
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Rusia face un pas decisiv spre Iran. Dezvăluiri de la serviciile occidentale de informații
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?