AUR nu va vota un Guvern din care nu face parte și susține alegerile anticipate. Dungaciu: „Oamenii aceștia n-au nicio soluție în realitate”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că formațiunea nu va susține prin vot un guvern din care nu face parte și că singura variantă acceptată pentru participarea la guvernare ar fi una în care premierul este desemnat din interiorul AUR.

Acesta a precizat că nu există în prezent discuții între AUR și președintele Nicușor Dan privind susținerea unui nou Executiv și a reiterat poziția partidului în favoarea organizării de alegeri anticipate.

Dungaciu a susținut că AUR nu a fost contactat pentru negocieri legate de o eventuală susținere parlamentară a Guvernului Veștea și a afirmat că nu există, în acest moment, „nicio comunicare” pe această temă între formațiune și celelalte partide.

„Nu a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Prin urmare, discuția din punctul nostru de vedere nu se pune”, a declarat acesta, marți, la Digi24.

Liderul AUR a criticat, totodată, partidele din actualul spectru guvernamental, susținând că acestea se află într-o stare de „improvizație politică” și că introducerea unor „principii și valori” în actualul context ar genera confuzie și blocaj.

„Oamenii aceștia n-au nicio soluție în realitate și încearcă să improvizeze totul. Marea lor problemă este că au introdus în ecuația politică occidentală, cum altfel, toși sunt tot mai occidentali, deci au introdus ideea de principii și valori”, a declarat el.

În ceea ce privește poziția privind viitorul Guvern, Dungaciu a afirmat că AUR nu va susține un executiv din care nu face parte.

„Poziția noastră politică în acest moment, singurul guvern din care poate face parte guvernul AUR este cel în care premierul este AUR și principiile de guvernare sunt cele pe care deja le-am sugerat. Deci, din punctul acesta de vedere, nu există nicio schimbare de poziție sau de poziționare. Nu se pune problema să votăm un guvern din care nu facem parte, că e minoritar, că e majoritar și lucrul ăsta nu se va schimba”, a spus acesta pentru sursa citată.

Totodată, prim-vicepreședintele AUR a reafirmat susținerea formațiunii pentru organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră o soluție la blocajul politic actual.

„Aici, marea discuție pe care noi o avem și am anunțat-o public, este că noi ne-am dori alegerile anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegere anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele. Și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să există un președinte care este în funcție în așa fel încât să declașeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui.

Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare. Cel puțin asta este decizia pe care am avut-o în urma unui BNC care tocmai s-a încheiat. Deci ne interesează în primul rând anticipatele și pentru asta un președinte trebuie să fie în funcțiune. Doi, trebuie să existe și alte eforturi în acest sens, pentru că partidul Aur singur nu poate să-și asume asemenea întreprindere. Vrem să vedem și ce spun alți colegi din Parlament, alte partide și în ce măsură un astfel de mers poate fi asumat, ca să zic așa, de mai multe forțe politice pentru a avea succes”, a mai declarat Dungaciu.