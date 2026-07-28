O navă de pasageri, la bordul căreia se află în total 238 de persoane, a eșuat pe Dunăre, în județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Debitul Dunării a scăzut la 1.650 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori sub media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s, iar prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) indică o diminuare și mai accentuată în perioada următoare.

La începutul lunii august, debitul ar urma să ajungă la aproximativ 1.600 mc/s, iar în jurul datei de 4 august ar putea coborî la 1.500 mc/s, apropiindu-se de minimul istoric înregistrat în 1985, când Dunărea avea la intrarea în țară un debit de 1.400 mc/s. Din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului, pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin restricțiile pentru irigații, iar Reactorul 1 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprit pentru a permite funcționarea în condiții de siguranță a Reactorului 2.

Administrația Națională „Apele Române” avertizează că seceta severă persistă în întregul bazin hidrografic al Dunării și că nu există, deocamdată, perspective de ameliorare. Chiar dacă în Austria sunt prognozate precipitații în următoarele zile, acestea nu vor influența semnificativ debitele Dunării pe sectorul românesc.

Totodată, autoritățile monitorizează atent fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate și de scăderea nivelului apei, însă precizează că acesta se menține în limite normale. În același timp, nu au fost impuse restricții privind alimentarea cu apă a populației, rezervele din principalele lacuri de acumulare fiind suficiente pentru alimentarea sistemelor centralizate.

Navă de pasageri, eșuată pe Dunăre, în județul Mehedinți

Nava de pasageri sub pavilion elvețian, Viking Ullur, a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, județul Mehedinți, în timp ce se deplasa spre Vidin (Bulgaria), scrie presa locală.

La bordul navei se află în total 238, dintre care 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Din primele informații, nu a fost solicitat sprijin și nu este blocat șenalul.

Înainte de producerea incidentului, ambarcațiunea finalizase procedurile legale de verificare pentru intrarea pe teritoriul României și își urma ruta planificată către portul Vidin.

Incidentul a survenit pe fondul scăderii cotele fluviului Dunărea, primele constatări arătând că vasul a eșuat într-o zonă în care adâncimea apei era fusese redusă.

Autoritățile navale au transmis că monitorizează situația și coordonează operațiunile necesare pentru repunerea navei pe linia de plutire. Conform informațiilor transmise de autorități până în acest moment, nava nu a suferit avarii, iar pasagerii și echipajul beneficiază de condiții de siguranță și nu este necesară evacuarea acestora în acest moment.

Amintim că scăderea dramatică a nivelului Dunării provoacă probleme majore în mai multe state europene. În România, Serbia și Croația, fluviul a atins în această săptămână niveluri minime istorice.

La Corabia, în sudul României, mai multe ambarcațiuni au rămas captive după ce apele Dunării s-au retras cu sute de metri de la mal. O situație similară se înregistrează și la Novi Sad, în Serbia, unde zeci de bărci plutesc printr-un strat gros de nămol verde, iar navigația este aproape imposibilă.