Irineu Darău atacă PSD în scandalul jaloanelor din PNRR: „Au ales să plece în vacanță sau să facă scandal la televizor”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat marți, 28 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că noua Lege a salarizării ar putea plafona unele sporuri, iar în urma recalculării salariilor unii angajați ar putea să nu mai beneficieze de majorări pentru o perioadă.

„Salariile de bază, chiar și cu niște sporuri incorporate, în plată nu vor scădea. Dar e posibil ca acel calcul din noua lege să dea o sumă mai mică, deci un număr de ani să nu le mai crească salariile. Doi: există o plafonare a sporurilor, pe care eu o consider corectă. Nu mai putem să mergem cu sporuri prin care să se compenseze salariile mici”, a afirmat acesta.

Acesta consideră că sunt șanse minime ca legea să treacă în luna august.

„Ar fi fost foarte important să fie gata, să fie o reformă îndeplinită din PNRR, să atragem cele 700 de milioane de euro și, bineînțeles, rezultatul să fie unul echitabil.”

De asemenea, Darău a afirmat că, în timp ce PNL, USR și UDMR au rămas la guvernare pentru a gestiona problemele țării, o mare parte din PSD a ales „să plece în vacanță”.

„Nu știu dacă toți. Dar diferența de abordare este așa: PNL, USR, UDMR, cu toate imperfecțiunile, am rămas la guvernare și, într-adevăr, navigând printre aceste jaloane, inclusiv constituționale, gestionăm urgențele țării, pe când mare parte din PSD a ales fie să plece în vacanță, fie să facă scandal la televizor”.

Ministrul a mai susținut că PSD nu ar trebui să revină singur la guvernare după ce, în opinia sa, a rupt protocolul coaliției și a contribuit, alături de AUR, la căderea Guvernului, afirmând că responsabilitatea pentru repararea situației nu poate reveni exclusiv celorlalte partide pro-europene.

Nu în ultimul rând, Irineu Darău consideră că „PSD-ului trebuie să-i fie diminuată puterea, nu sporită puterea, mai ales având în vedere pericolul pe care ei l-au manifestat, de a da mâna oricând cu extremiștii”.

„Cred că este una dintre luptele generației noastre de politicieni.”

Întregul interviu cu ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, poate fi urmărit mai jos: