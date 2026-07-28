PSD, acuzat că pune în pericol fonduri europene de 1 miliard de euro prin acțiunea în instanță împotriva Executivului: „Șicanează Guvernul”

Guvernul a transmis marți, 28 iulie, că a adoptat toate Hotărârile cu respectarea procedurilor legale şi constituţional, după ce Sorin Grindeanu a anunţat că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 Hotărâri de Guvern (HG).

„Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială.

Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanță a acestor acte normative este că Guvernul și-ar fi depășit, prin adoptarea lor, atribuțiile de cabinet interimar, acuzație infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiției”, transmite Executivul într-un comunicat.

În continuare, instituția citată a prezentat HG-urile pentru care PSD a depus plângeri:

Jalonul 508 - Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având că obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014, adoptată în ședința din 16 iulie. Jalonul 383 - Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap, adoptată în ședința din 23 iulie. Jalonul 31 - Hotărârea Guvernului adoptată la 23.07.2026, având că obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

Guvernul transmite că dacă aceste hotărâri nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, „România va suporta penalități de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității și zeci de milioane pentru celelalte două”.

„Dar în războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice și interesele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin.

Spre exemplu, PSD urmărește să suspende Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 privind procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Aceasta se referă la procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă. 5.411 persoane adulte cu dizabilități sunt în această situație, iar în lipsa acestor prevederi procesul dezinstituționalizării ar fi compromis.”

De asemenea, instituția acuză PSD că dorește suspendarea Hotărârii de Guvern care stabilește procedurile prin care tinerii NEET, persoanele vulnerabile și angajatorii pot beneficia de măsurile de sprijin pentru ocuparea forței de muncă, deși aceasta pune în aplicare o ordonanță inițiată de ministrul PSD al Muncii, Florin Manole.

De asemenea, acuză PSD că cere suspendarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2026, care aprobă normele de aplicare privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce, norme ce urmăresc să garanteze accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil pentru persoanele sancționate.

PSD anunță acțiuni în instanță și sesizează Parchetului General împotriva Guvernului Bolojan. Reacția PNL

Hotărârile de Guvern pentru care PSD a depus plângere

În total, transmite Guvernul, au fost făcute 12 plângeri prealabile privind următoarele HG-uri:

Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având ca obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014, adoptată în ședința din 16 iulie Hotărârea Guvernului nr. 546/16.07.2026, având ca obiect aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2026, adoptată în ședința din 16 iulie Hotărârea Guvernului nr. 547/16.07.2026, având că obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, adoptată în ședința din 16 iulie Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce, adoptată în ședința din 9 iulie Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026, adoptată în ședința din 2 iulie Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, adoptată în ședința din 2 iulie Hotărârea Guvernului nr. 509/26.06.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare că parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, adoptată în ședința din 26 iunie Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, adoptată în ședința din 26 iunie Hotărârea Guvernului cu nr. 569/2026, adoptată la 23.07.2026, având că obiect procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap, adoptată în ședința din 23 iunie Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect având că obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, adoptată în ședința din 23 iunie Hotărârea Guvernului cu nr. 571/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, adoptată în ședința din 23 iunie Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030, doptată în ședința din 23 iulie

„Guvernul României a adoptat toate Hotărârile de Guvern cu respectarea procedurilor legale și constituționale.”

PSD: „acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent”

PSD a anunțat luni, 27 iulie, că a început demersuri juridice împotriva Guvernului demis condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adoptat mai multe hotărâri cu depășirea atribuțiilor pe care le are un Executiv al cărui mandat a încetat.

Social-democrații au mai precizat că marți, 28 iulie, vor sesiza Curtea de Apel București și vor solicita suspendarea executării hotărârilor deja publicate.

În cazul actelor care nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial, partidul a anunțat că le va contesta după publicare. PSD a spus că va sesiza și Parchetul General, solicitând procurorilor să analizeze dacă adoptarea și punerea în aplicare a acestor acte au consecințe de natură penală.

„Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale”, se arată în comunicatul PSD.