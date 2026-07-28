Un accident rutier grav s-a produs marți pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova spre Constanța, unde o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator au fost implicate într-o coliziune urmată de un incendiu puternic.

UPDATE 13.55 Incendiul a fost lichidat

Incendiul a fost lichidat, iar șoferul autocisternei a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în urma impactului a izbucnit un incendiu violent, cu degajări masive de fum, iar autoritățile au mobilizat numeroase echipaje pentru gestionarea situației.

Din cauza faptului că autocisterna transporta benzină, pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri în jurul locului accidentului.

Autoritățile au precizat că primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de zona în care s-a produs accidentul, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație.

Sursa video: ISU

Intervin pompieri din mai multe județe

La locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

De asemenea, în sprijin au fost trimise autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov și alte două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de accident.

Intervenția este în desfășurare.