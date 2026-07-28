 Irineu Darău crede că „dacă AUR era vreodată la putere, nu aveam legislație să doborâm aceste drone” | adevarul.ro
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Irineu Darău crede că „dacă AUR era vreodată la putere, nu aveam legislație să doborâm aceste drone”

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Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a afirmat marți, 28 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că România și-a îmbunătățit capacitatea de reacție la incidentele cu drone rusești și acuză AUR că evită să atribuie responsabilitatea regimului de la Kremlin pentru aceste incidente.

„Ei bine, am ajuns în această situație. La fel, dacă AUR era, Doamne ferește, vreodată la putere, nu aveam legislație să doborâm aceste drone.”

Irineu Darău a mai declarat că așteaptă raportul final privind incidentul de la ANCPI pentru a clarifica dacă datele au fost compromise, precizând că, potrivit informațiilor oficiale de până acum, acestea nu au fost pierdute.

„Conducerea ANCP este total responsabilă de cum gestionează riscurile de securitate cibernetică și cum încheie această situație.”

Nu în ultimul rând, ministrul a criticat modul în care a fost făcută digitalizarea administrației, susținând că fiecare instituție și-a dezvoltat propriul sistem, fără o strategie unitară și fără suficientă atenție acordată securității cibernetice.

„Cred că după 20 de ani de digitalizare semi-eșuată, ar trebui la un moment dat să ne hotărâm în acest stat să avem o abordare unitară și cu putere reală, care să transforme digital întregul stat. Pentru că dacă stăm după fiecare instituție și conducător de instituție, vorba aia, va fi totul pe inteligență artificială și noi încă vom fi pe hârtie și ștampilă”

Întregul interviu cu ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, poate fi urmărit mai jos:

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