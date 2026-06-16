Performanță pentru România la Olimpiada Europeană de Fizică 2026: două medalii de aur, două de argint și una de bronz

Ministerul Educaţiei anunţă, marţi, că România a obţinut două medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică 2026.

Lotul olimpic al României a obținut rezultate de excepție la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, desfășurată în perioada 12–16 iunie la Goteborg, în Suedia.

"Rezultate excelente obţinute de echipa României la Olimpiada Europeană de Fizică 2026: două medalii de aur, două de argint şi una de bronz", anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei.

Rezultatele obţinute de concurenţii români, elevi la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, sunt următoarele:

Alexandru Condrea, medalie de aur

Vlad Bolohan, medalie de aur

Andrei Vila, medalie de argint

Bogdan Ciocârlan, medalie de argint

Teodor Bichir, medalie de bronz

"Lotul României la această ediţie a Olimpiadei Europene i-a avut ca lideri pe dl. conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizică, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, dl. lect. univ. dr. Mihai Vasilescu, de la Facultatea de Fizică a Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca. Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt!", au transmis oficialii ministerului.

Cea de-a 10-a ediţie a Olimpiadei Europene de Fizică s-a desfăşurat la Goteborg, Suedia, în perioada 12-16 iunie 2026. La această ediţie au participat elevi din 41 de ţări, atât din ţări europene, cât şi din alte zone geografice ale lumii, în calitate de invitaţi.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.