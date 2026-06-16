Exclusiv Peiu consideră „extrem de grav” că Nicușor Dan încearcă să influențeze PNL. „El nu vine de acolo, spre deosebire de Klaus Iohannis”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți, 16 iunie, în cadrul emisiunii „Interviurile Adevărul”, că este „extrem de grav” faptul că președintele Nicușor Dan „încearcă să influențeze ce se întâmplă” în PNL, deși nu a făcut parte din partid. Totodată, el le-a atras atenția social-democraților că ar putea fi „următoarea victimă”.

„El nu vine de acolo, spre deosebire de Klaus Iohannis. Klaus Iohannis avea un fel de îndreptățire morală să se amestece, că și el s-a amestecat și n-a făcut-o cu mare succes. Dar Nicușor Dan nu are această îndreptățire morală.”

Peiu a susținut că viitorul guvern, care ar putea fi condus de Adrian Veștea, nu va dispune de o majoritate parlamentară suficient de stabilă pentru a guverna pe termen lung.

„Guvernul Nicușor Dan sub denumirea de Adrian Veștea, va fi învestit în Parlament, majoritatea va fi fragilă și, peste câteva luni, vom fi fix în aceeași situație în care suntem acum. Și atunci noi am spus de la început că rațional și democratic este să mergem la alegeri anticipate”, a declarat Peiu.

Acesta s-a declarat nedumerit de strategia lui Nicușor Dan, despre care spune că a exclus AUR de la orice discuții, în timp ce se declară confortabil să colaboreze cu partide pe care le cataloga până de curând drept antioccidentale.

Nu în ultimul rând, acesta le-a cerut PNL și USR să inițieze procedura de suspendare a președintelui.

„Eu îi îndemn pe cei de la PNL și USR să nu se oprească la jumătatea drumului. Ei doar critică pe la studiourile TV ce a făcut domnul Președinte. Ar trebui să se apuce și de procedurile de suspendare”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă AUR va iniția un astfel de demers, Peiu a răspuns: „Noi le avem oricând pe masă, doar așteptăm să se alăture, dacă sunt consecvenți cu ce spun.”

Întregul interviu cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, poate fi urmărit mai jos: