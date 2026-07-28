 Șofer de autobuz din Constanța, filmat fumând și folosind telefonul în timp ce conducea. Compania a declanșat o anchetă disciplinară | adevarul.ro
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Video Șofer de autobuz din Constanța, filmat fumând și folosind telefonul în timp ce conducea. Compania a declanșat o anchetă disciplinară

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Un șofer al companiei de transport public CT Bus Constanța este cercetat disciplinar după ce a fost filmat fumând și folosind telefonul mobil în timp ce conducea un autobuz cu pasageri. Imaginile au stârnit numeroase reacții în online și au determinat compania să demareze verificări.

Șoferul de autobuz a fost filmat fumând și urmărind un video pe telefon. FOTO: captură Facebook
Șoferul de autobuz a fost filmat fumând și urmărind un video pe telefon. FOTO: captură Facebook

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, șoferul ar fi fost surprins în timp ce fuma și urmărea un video pe telefon în timpul cursei, deși avea în autobuz mai mulți călători.

Reprezentanții CT Bus au anunțat că au dispus identificarea conducătorului auto implicat și că urmează constituirea unei comisii de cercetare disciplinară.

Aceasta va analiza atât imaginile devenite publice, cât și înregistrările surprinse de sistemul de supraveghere video montat în autobuz.

„În funcție de concluziile cercetării, vor fi dispuse măsurile disciplinare care se impun, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern și ale Codului de conduită”, au transmis reprezentanții CT Bus.

În urma anchetei interne, compania de transport va stabili dacă șoferul a încălcat regulamentele interne și ce sancțiuni se impun.

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