AUR contestă la CCR bugetul pe 2026. Termen de dezbatere stabilit pentru 26 martie

Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni, acuzând încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, care a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii.

Curtea Constituțională a României a anunțat că va judeca sesizarea în data de 26 martie, termen stabilit luni pentru analizarea contestației privind cele două acte normative.

În forma inițială, AUR a transmis că a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând legile adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, arată formațiunea într-un comunicat.

Reprezentanții AUR susțin că măsurile bugetare „favorizează interesele Guvernului” și afectează direct cetățenii, solicitând Curții Constituționale să oprească intrarea în vigoare a legilor contestate și să sancționeze derapajele semnalate.