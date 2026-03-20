PNL, după adoptarea bugetului pe 2026. „România are astăzi un buget realist, responsabil și corect față de cetățeni”

Partidul Național liberal a salutat, vineri, adoptarea bugetului de stat pentru 2026, pe care îl caracterizează drept „realist, responsabil şi fără privilegii”.

„România are astăzi un buget realist, responsabil și corect față de cetățeni. Este un buget care schimbă fundamental modelul economic al țării: de la consumul bazat pe datorie la investiții care generează dezvoltare reală și șansa prosperității pe termen lung.

Acest buget este rezultatul unei munci consistente a Guvernului condus de Ilie Bolojan, președintele PNL, care a pus în centrul acțiunii sale reformele structurale și disciplina financiară, respectându-și în același timp promisiunea de a nu majora impozitele și taxele”, au transmis reprezentanții PNL printr-un comunicat.

Potrivit acestora, toate reformele asumate în ultimele 9 luni, inclusiv reforma administrației publice, reforma pensiilor magistraților, reforma fiscală, reforma autorităților de reglementare (ANRE, ASF, ANCOM), efortul de eficientizare a companiilor de stat, reforma din sănătate, se regăsesc în acest buget.

„Acest buget este, în același timp, o garanție de stabilitate pentru țară. România evită tentațiile derapajului bugetar, care ar fi aruncat din nou țara în dezechilibre periculoase. Prin asumarea unei ținte de deficit de 6,2% pentru 2026, România demonstrează că își respectă angajamentele și rămâne un partener credibil în fața instituțiilor europene, a agențiilor de rating și a investitorilor. În același timp, nivelul record al investițiilor publice (165 de miliarde de lei, adică 8% din PIB) reflectă un angajament autentic pentru susținerea economiei și pentru mobilizarea resurselor în vederea dezvoltării țării pe mai departe.

Prin adoptarea acestui buget, arătăm românilor că există motive reale de încredere în viitorul țării. Pașii făcuți în ultimele luni sunt importanți, iar reașezarea corectă a finanțelor publice este baza necesară pentru o creștere economică sustenabilă și pentru îmbunătățirea treptată a nivelului de trai”, se mai arată în comunicat.

Reacția vine după ce parlamentarii au adoptat vineri, 20 martie, bugetul pe anul 2026. Discuțiile privind bugetul asigurărilor sociale s-au încheiat fără acceptarea niciunui amendament. Dezbaterile de joi s-au finalizat la 03:00 dimineața, după un șir lung de replici dure și tensiuni.

La rândul său, Ilie Bolojan a spus că bugetul pentru 2026 reflectă reformele făcute până acum și este gândit pentru a stabiliza finanțele țării.

„Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stăm putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară”, a afirmat premierul.