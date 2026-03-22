Edupedu.ro a câștigat definitiv procesul cu George Simion: liderul AUR a folosit elevi pentru propagandă politică, pe modelul legionarului Zelea Codreanu

Platforma Edupedu.ro a câștigat definitiv procesul declanșat împotriva lor de liderul AUR, George Simion, după ce fostul candidat la președinție a fost acuzat că a folosit elevi de liceu în propagandă politică și că a adoptat un discurs extremist, pe modelul legionarului Zelea Codreanu.

Edupedu.ro și jurnaliștii săi au fost reprezentați în acest dosar de Diana Olivia Hatneanu, avocată specializată în libertatea de exprimare și accesul la informații, membră a Grupului de experți al Comisiei Europene împotriva SLAPP în calitate personală (practician).

Decizia vine după ce George Simion a ales să acționeze în instanță împotriva Edupedu.ro și să ceară daune morale pentru presupusă atingere adusă dreptului la demnitate, după două articole Edupedu.ro: un articol semnat de jurnalistul Costin Ionescu privind o acțiune găzduită de Colegiul Național Gheorghe Lazăr la începutul anului școlar 2022-2023, articol ce a inclus un interviu cu directoarea colegiului, respectiv un articol de opinie semnat de jurnalista Raluca Pantazi, în aceeași perioadă.

Liderul AUR a fost obligat de judecătorii Curții de Apel București să plătească toate cheltuielile de judecată. Subiectul materialelor publicate de Edupedu.ro și contestate de Simion a fost „unul de interes general și anume atât activitatea acestuia ca politician –deputat, cât și interdicția desfășurării de activități politice în cadrul unităților de învățământ”, a concluzionat Curtea de Apel București în decizia sa, reluând argumentația folosită și de Tribunalul București, care a dat de asemenea câștig de cauză jurnaliștilor.

George Simion a calificat articolele publicate în această speță drept defăimătoare și a pretins ca cei doi jurnaliști și publicația să „repare prejudiciul” prin plata a câte 50.000 de lei fiecare, prin ștergerea articolelor și prin interzicerea publicării pe viitor a altor articole „de defăimare a imaginii și reputației reclamantului”.

Motivarea Curții de Apel

Motivarea Curții de Apel București, apărută pe 18 martie 2026, trece în revistă toate procesele, inclusiv aprecierile Tribunalului București, față de care George Simion a apelat la recurs. Curtea arată că în acest caz au fost în balanță dreptul la liberă exprimare și dreptul la respectarea vieții private. Curtea invocă jurisprudența CEDO și arată:

„Pornind de la aceste premise, analizând prin prisma criticilor formulate în ce măsură afirmațiile imputate intimaților se încadrează în limitele libertății de exprimare astfel cum îşi găsesc acestea consacrarea în art. 30 din Constituţia României şi art. 10 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, sau, după caz, depăşesc aceste limite, intrând în sfera ilicitului civil, așa cum corect a reținut instanța de apel, punând în balanță celor două drepturi aflate în conflict, se acordă prevalență dreptului la liberă exprimare al intimaților-pârâți, apreciind că reținerea unei fapte ilicite în sarcina acestora ar genera o veritabilă încălcarea a dreptului de care beneficiază conform art.10 din Convenție, încălcare care nu este proporțională cu scopul urmărit de reclamant, în condițiile în care nu s-a produs vreun efect negativ concret asupra drepturilor acestuia protejate de art. 8 din Convenție. În consecință apar ca nefondate criticile recurentului-reclamant referitoare la incidența motivului de casare prevăzut la art.488 alin.1 pct.8 C.proc.civ. Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că decizia civilă recurată a fost dată cu aplicarea și interpretarea corectă a legii, motiv pentru care, în baza art.496 C.proc.civ. se va respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul-reclamant Simion George Nicolae.”

În motivare, citând întâmpinarea făcută de Edupedu.ro și jurnaliștii săi la recursul lui George Simion, Curtea de Apel București notează, între altele:

„Contrar susținerilor recurentului, nu se poate reține în cauză o greșită aplicare a dreptului material la situația de fapt reținută de instanțele fondului și care nu mai poate fi modificată în calea extraordinară de atac a recursului. Instanța de apel a realizat o analiză justă, legală și detaliată a tuturor elementelor esențiale care trebuie luate în considerare la aprecierea respectării limitelor libertății de exprimare, în balanță cu dreptul la viață privată a recurentului, potrivit jurisprudenței CEDO. Astfel, potrivit CEDO, instanța națională nu poate porni de la premisa că este lezată demnitatea recurentului-reclamant, mai ales atunci când în discuție sunt chestiuni de interes public, ci trebuie procedat Ia punerea în balanță a celor două drepturi (hotărârea Gheorghe Florin Popescu v România din 12 ianuarie 2021, §§ 33-39). O astfel de abordare ar însemna tocmai a se porni de la prezumția lezării drepturilor nepatrimoniale ale recurentului, ceea ce, în opinia CEDO, reprezintă în sine o încălcare a dreptului la liberă exprimare.

Instanța de apel a pornit în mod judicios de la constatarea (de fapt, pe baza probelor administrate), că prin articole sunt puse în discuție chestiuni de interes public, privind activitatea unui politician, situație în există un spațiu extrem de redus de limitare a dreptului la libertatea de exprimare.

Cu această ocazie recurentul a realizat un video de promovare politică, cu sigla partidului său, pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook (a se vedea înregistrarea pe CD-ul administrat ca probă la prima instanță). Acest video este editat (secvențele cu huiduieli din partea elevilor sunt îndepărtate – a se vederea înregistrarea acestora pe CD-ul administrat ca probă) și folosește imaginea unor elevi, inclusiv minori, în scop de promovare politică. Folosirea și expunerea elevilor în interes politic sunt chestiuni de interes public care sunt puse în discuție prin interviul cu directoarea colegiului publicat pe 06.09.2022, dar și prin opinia publicată pe 08.09.2022, care nici măcar nu privește exclusiv persoana recurentului.”

Propagandă politică cu elevi

Amintim că un articol publicat pe Edupedu.ro a semnalat că elevii CN Gheorghe Lazăr au fost folosiți într-un material video de propagandă politică a AUR, publicat pe Facebook. Materialul, ce include sigla AUR, deci a fost folosit în scopuri de comunicare politică, este disponibil și acum online pe pagina oficială a lui George Simion, unde a acumulat peste 500.000 de vizualizări, aproape 30.000 de reacții și peste 4.000 de comentarii.

Pe 11 noiembrie 2022, el înregistra primul dosar la Judecătoria Sector 2, împotriva Edupedu.ro și jurnaliștilor Raluca Pantazi și Costin Ionescu. Simion a pierdut, întrucât Judecătoria a decis, pe 26 ianuarie 2024: „Respinge cererea de chemare in judecată, ca neîntemeiată”. George Simion a depus apel pe 20 martie 2024. Pe 25 octombrie 2024, și Tribunalul București a „respins apelul ca nefondat”.

Pe 28 aprilie 2025, la Curtea de Apel București a fost înregistrat recursul lui George Simion. Curtea de Apel s-a pronunțat în data de 28 ianuarie 2026: „Respinge recursul, ca nefondat. Obligă recurentul la plata către intimaţi a sumei de 7.608 lei, cheltuieli de judecată. Definitivă.”