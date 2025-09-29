Piedone revine în politică. Fostul șef ANPC aflat sub control judiciar și-a lansat noul partid

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) aflat sub control judiciar, și-a lansat luni, 29 septembrie, noua formațiune politică.

Noua formațiune a lui Cristian Popescu Piedone, Partidul Național pentru Reconstrucția României (PNRR), a fost lansat printr-un eveniment desfășurat la Sala Palatului.

Fostul primar al Sectorului 5 a anunțat pe rețelele de socializare că PNRR a reușit să strângă mii de adeziuni într-un timp record.

„Sunt deja 2.234 de membri înscriși în PNRR, în cele 14 ore de când am făcut primul pas spre o nouă forță politică, cu și despre oameni. Alte 683 de persoane au descărcat adeziunea pentru a o completa fizic”, a anunțat fostul șef al ANPC pe pagina de Facebook.

Evenimentul vine după ce fostul șef ANPC a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și își va înființa propria formațiune politică. Într-un mesaj public, Piedone a precizat că își va înființa propriul partid politic, pe care îl descrie drept „un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor”.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.

Potrivit ordonanței, în data de 7 martie, Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia faptul că subordonații săi urmează să efectueze în aceeaşi zi un control tematic la societatea acestuia, precum și obiectivele controlului.