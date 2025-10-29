Cătălin Drulă promite reforme și buget unic pentru București. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că se bucură de susținerea fostului primar al Bucureștiului, Nicușor Dan. El a vorbit despre necesitatea continuării reformelor locale, despre experiența sa administrativă și despre planurile pentru un buget unic al Capitalei.

Cătălin Drulă a confirmat sprijinul președintelui Nicușor Dan: „Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”, a declarat Drulă, miercuri, la Antena 3 CNN.

El a subliniat că Bucureștiul are nevoie să continue pe drumul trasat de Nicușor Dan: „Eu cred că orașul are nevoie să continue pe aceste coordonate ale onestității și că sistemele mari care sunt în suferință, asta o spun și eu, o spune și președintele, sistemul de transport trebuie dezvoltat, sistemul de termoficare, nu se pot face decât dacă Primăria Capitalei are această reformă bugetară, să aibă banii de proiecte”.

Întrebat dacă este preferatul lui Nicușor Dan pentru alegerile din 7 decembrie, Drulă a nuanțat: „Eu nu pot să vorbesc în numele lui. Mă bazez și pe votul președintelui Nicușor Dan, dar cel mai mult mă bazez pe votul bucureștenilor, ei vor decide aceste alegeri”.

Experiența administrativă și lupta cu „mafia de la metrou”

Cătălin Drulă a amintit de experiența sa administrativă, în special de lupta pentru desființarea spațiilor comerciale de la metrou: „Am stat drept în fața unor interese periculoase de grup, mafia de la metrou, am văzut acele stenograme de la DNA, am aflat că îmi pusese preț pe cap, erau nu știu câte milioane, spusese că o să plătească niște rakeți care să mă execute pentru că am făcut ordine și pentru că am pus interesul cetățenilor pe primul loc. Am fost avertizat să nu mă bag”.

Referitor la posibila „guvernare cu ranga” la București, Drulă a precizat că vrea o conducere „hotărâtă și bazată pe realități și adevăruri”.

Planuri pentru un buget unic al Capitalei

Candidatul USR și-a reafirmat intenția de a introduce un buget unic pentru București, așa cum au votat bucureștenii la referendumuri: „Bucureștiul are bani, în timp ce Primăria Capitalei nu are bani”. El a explicat că, în prezent, taxele colectate se duc către sectoare și către județul Ilfov, în loc să fie centralizate pentru dezvoltarea Capitalei.