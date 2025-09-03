search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO cu privire la „utilizarea abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului

0
0
Publicat:

Grupurile parlamentare ale AUR din Camera Deputaţilor şi Senat au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) cu privire la ceea ce numește a fi „utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".

AUR spune că urgenţa invocată de Guvern este una „fabricată”. FOTO facebook
AUR spune că urgenţa invocată de Guvern este una „fabricată”. FOTO facebook

„Guvernul român a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, reprezentând o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale. Aceste legi modifică colectiv zeci de acte normative din domenii juridice disparate, transformând procedura excepţională a angajării răspunderii într-un mecanism legislativ de rutină şi neutralizând efectiv rolul constituţional al Parlamentului ca autoritate legislativă primară", precizează AUR într-un comunicat.

„Multiple încălcări constituţionale”

Alianța pentru Unirea Românilor susţine că astfel de practici ale Guvernului creează „multiple încălcări constituţionale care ameninţă fundamentele democraţiei româneşti".

„Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituţie, este fundamental subminat atunci când Guvernul devine o autoritate legislativă concurentă, ocolind în mod sistematic dezbaterea şi controlul parlamentar. Urgenţa pretinsă de către Guvern privind consolidarea fiscală este fundamental contrazisă de cronologia evenimentelor. România se află sub procedura deficitului excesiv al Uniunii Europene din 2019, cu multiple termene extinse din cauza propriei inacţiuni guvernamentale. Planul bugetar structural cel mai recent, prezentat în octombrie 2024, s-a angajat să implementeze măsuri corective până în aprilie 2025”, se mai arată în comunicat.

AUR spune că practica actuală prezintă  în mod efectiv Parlamentului un ultimatum” și că urgenţa invocată de Guvern este una „fabricată”.

„Guvernul nu poate invoca propria inacţiune deliberată ca justificare pentru ocolirea procedurilor constituţionale concepute pentru a asigura deliberarea democratică. Practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală. Procedurile parlamentare normale încorporează multiple garanţii anticorupţie pe care procedura de încredere le elimină sistematic.

Revizuirea comisiei parlamentare asigură că legislatorii cu experienţă relevantă examinează detaliile tehnice şi identifică potenţialele riscuri de corupţie sau conflictele de interese în adoptarea unor acte normative. Audierile publice permit părţilor interesate să identifice problemele şi să propună alternative, creând transparenţa care previne beneficiile ascunse pentru interesele private”, arată AUR.

„O ameninţare clară şi cuprinzătoare la adresa democraţiei”

Sesizările transmise către Comisia de la Veneţia şi GRECO subliniază că practica actuală a Guvernului român reprezintă „o ameninţare clară şi cuprinzătoare la adresa democraţiei constituţionale care necesită atenţie şi îndrumări internaţionale imediate”, arată comunicatul.

„AUR consideră că doar intervenţia internaţională promptă prin îndrumarea Comisiei de la Veneţia şi acţiunea GRECO poate ajuta la restabilirea echilibrului constituţional, la păstrarea instituţiilor democratice ale României şi la prevenirea normalizării modelelor de guvernare pseudo-democratice care s-ar putea răspândi în tot spaţiul constituţional european”, conchide AUR.

 Anterior, AUR  a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan de „încălcarea democraţiei” și anunţă depunerea unor moţiuni de cenzură, dar şi a unor moţiuni simple împotriva mai multor miniştri.

Săptămâna trecută, vicepreşedintele AUR, Adrian Axinia, a tras atenţia că Guvernul Bolojan se pregăteşte să încalce brutal Constituția României prin angajarea răspunderii asupra a şase noi pachete de modificări legislative

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră
stirileprotv.ro
image
A căzut din picioare! Factură de INFARCT la energie electrică pentru o bucureșteancă: „De la 270 lei...”
gandul.ro
image
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
fanatik.ro
image
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Tragedie la Lisabona: trei morți și peste 20 de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat VIDEO
playtech.ro
image
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ministrul Educației, anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă