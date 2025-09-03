AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO cu privire la „utilizarea abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului

Grupurile parlamentare ale AUR din Camera Deputaţilor şi Senat au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) cu privire la ceea ce numește a fi „utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".

„Guvernul român a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, reprezentând o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale. Aceste legi modifică colectiv zeci de acte normative din domenii juridice disparate, transformând procedura excepţională a angajării răspunderii într-un mecanism legislativ de rutină şi neutralizând efectiv rolul constituţional al Parlamentului ca autoritate legislativă primară", precizează AUR într-un comunicat.

„Multiple încălcări constituţionale”

Alianța pentru Unirea Românilor susţine că astfel de practici ale Guvernului creează „multiple încălcări constituţionale care ameninţă fundamentele democraţiei româneşti".

„Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituţie, este fundamental subminat atunci când Guvernul devine o autoritate legislativă concurentă, ocolind în mod sistematic dezbaterea şi controlul parlamentar. Urgenţa pretinsă de către Guvern privind consolidarea fiscală este fundamental contrazisă de cronologia evenimentelor. România se află sub procedura deficitului excesiv al Uniunii Europene din 2019, cu multiple termene extinse din cauza propriei inacţiuni guvernamentale. Planul bugetar structural cel mai recent, prezentat în octombrie 2024, s-a angajat să implementeze măsuri corective până în aprilie 2025”, se mai arată în comunicat.

AUR spune că practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum” și că urgenţa invocată de Guvern este una „fabricată”.

„Guvernul nu poate invoca propria inacţiune deliberată ca justificare pentru ocolirea procedurilor constituţionale concepute pentru a asigura deliberarea democratică. Practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală. Procedurile parlamentare normale încorporează multiple garanţii anticorupţie pe care procedura de încredere le elimină sistematic.

Revizuirea comisiei parlamentare asigură că legislatorii cu experienţă relevantă examinează detaliile tehnice şi identifică potenţialele riscuri de corupţie sau conflictele de interese în adoptarea unor acte normative. Audierile publice permit părţilor interesate să identifice problemele şi să propună alternative, creând transparenţa care previne beneficiile ascunse pentru interesele private”, arată AUR.

„O ameninţare clară şi cuprinzătoare la adresa democraţiei”

Sesizările transmise către Comisia de la Veneţia şi GRECO subliniază că practica actuală a Guvernului român reprezintă „o ameninţare clară şi cuprinzătoare la adresa democraţiei constituţionale care necesită atenţie şi îndrumări internaţionale imediate”, arată comunicatul.

„AUR consideră că doar intervenţia internaţională promptă prin îndrumarea Comisiei de la Veneţia şi acţiunea GRECO poate ajuta la restabilirea echilibrului constituţional, la păstrarea instituţiilor democratice ale României şi la prevenirea normalizării modelelor de guvernare pseudo-democratice care s-ar putea răspândi în tot spaţiul constituţional european”, conchide AUR.

Anterior, AUR a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan de „încălcarea democraţiei” și anunţă depunerea unor moţiuni de cenzură, dar şi a unor moţiuni simple împotriva mai multor miniştri.

Săptămâna trecută, vicepreşedintele AUR, Adrian Axinia, a tras atenţia că Guvernul Bolojan se pregăteşte să încalce brutal Constituția României prin angajarea răspunderii asupra a şase noi pachete de modificări legislative