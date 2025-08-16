search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

AUR, un nou atac la adresa premierului. „Ilie Bolojan a îndatorat fiecare român cu 12.000 de euro când lucra la Finanțe!”

0
0
Publicat:

Partidul AUR îl acuză pe Ilie Bolojan că, în perioada în care a lucrat la Finanțe, a semnat împrumuturi care au dus la creșterea datoriei publice a României, ajungând în prezent la 12.000 de euro pe cap de cetățean. Matieș susține că PNL și Bolojan sunt principalii responsabili. 

Bolojan este acuzat de AUR că a pus pe umerii fiecărui român o datorie de 12.000 euro / Sursa: AFP
Bolojan este acuzat de AUR că a pus pe umerii fiecărui român o datorie de 12.000 euro / Sursa: AFP

Deputatul AUR, Călin Matieş, atrage atenţia printr-un comunicat de presă transmis Agerpres, că șeful Guvernului, Ilie Bolojan, este direct responsabil de creşterea datoriei publice a României. Acesta avertizează că, atunci când actualul prim-ministru lucra la Ministerul de Finanţe, a semnat împrumuturi care, astăzi, pun pe umerii fiecărui român o povară de 12.000 de euro.

"Cu ce datorie se naşte un nou-născut în România? Ei bine, anul acesta este 12.000 de euro. 12.000 de euro trebuie să plătească un nou-născut din România. Vreau să vă prezint o analiză. În 2020, datoria publică per cetăţean era de 3.900 de euro. În 2024, după guvernările PSD, PNL, USR şi UDMR, a ajuns la 9.000 de euro. Iar acum, şi nu-i gata anul, este de 12.000 de euro.

De ce spun că domnul Bolojan este principalul vinovat? Şi asta le adresez şi celor care spun: <<Ce aveţi cu Bolojan? Că n-a fost Bolojan!>>. Bolojan a fost acolo. Bolojan, mulţi ani, a fost şeful compartimentului de împrumuturi din Ministerul de Finanţe. Bolojan a luat 1.000 de euro indemnizaţie pentru acest serviciu, pentru că a semnat împrumuturile din Ministerul de Finanţe. A fost în acea comisie. Păi şi Bolojan nu ştia că datoria publică creşte? Nu ştia că pune alte datorii pe spatele românilor? Ştia, domnul Bolojan.

Unii dintre noi, dintre voi, nu vreţi să vedeţi. Dar mai mult de atât, vreau să vă spun că, în ultimii cinci ani, dacă de la 3.900 a ajuns datoria publică, per cetăţean, la 12.000, este vina, în mare parte, a PNL-ului. Pentru că a avut patru prim-miniştri în ultimii cinci ani: Orban, Cîţu, Ciucă, Predoiu şi acum Bolojan. Şi a avut şi PSD un prim-ministru, pe Dăncilă. Mai mult, PNL-ul a avut patru miniştri de finanţe în ultimii cinci ani, iar PSD unul singur. Deci PNL-ul este principalul vinovat pentru aceste împrumuturi, această datorie a românilor", a declarat deputatul AUR, Călin Matieş.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Putin după întâlnirea avută cu Trump: 'Vizita a fost utilă și oportună'
mediafax.ro
image
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări
playtech.ro
image
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Reguli privind trotinetele electrice. Toți șoferii și pietonii trebuie să le știe
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!