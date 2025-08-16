AUR, un nou atac la adresa premierului. „Ilie Bolojan a îndatorat fiecare român cu 12.000 de euro când lucra la Finanțe!”

Partidul AUR îl acuză pe Ilie Bolojan că, în perioada în care a lucrat la Finanțe, a semnat împrumuturi care au dus la creșterea datoriei publice a României, ajungând în prezent la 12.000 de euro pe cap de cetățean. Matieș susține că PNL și Bolojan sunt principalii responsabili.

Deputatul AUR, Călin Matieş, atrage atenţia printr-un comunicat de presă transmis Agerpres, că șeful Guvernului, Ilie Bolojan, este direct responsabil de creşterea datoriei publice a României. Acesta avertizează că, atunci când actualul prim-ministru lucra la Ministerul de Finanţe, a semnat împrumuturi care, astăzi, pun pe umerii fiecărui român o povară de 12.000 de euro.

"Cu ce datorie se naşte un nou-născut în România? Ei bine, anul acesta este 12.000 de euro. 12.000 de euro trebuie să plătească un nou-născut din România. Vreau să vă prezint o analiză. În 2020, datoria publică per cetăţean era de 3.900 de euro. În 2024, după guvernările PSD, PNL, USR şi UDMR, a ajuns la 9.000 de euro. Iar acum, şi nu-i gata anul, este de 12.000 de euro.

De ce spun că domnul Bolojan este principalul vinovat? Şi asta le adresez şi celor care spun: <<Ce aveţi cu Bolojan? Că n-a fost Bolojan!>>. Bolojan a fost acolo. Bolojan, mulţi ani, a fost şeful compartimentului de împrumuturi din Ministerul de Finanţe. Bolojan a luat 1.000 de euro indemnizaţie pentru acest serviciu, pentru că a semnat împrumuturile din Ministerul de Finanţe. A fost în acea comisie. Păi şi Bolojan nu ştia că datoria publică creşte? Nu ştia că pune alte datorii pe spatele românilor? Ştia, domnul Bolojan.

Unii dintre noi, dintre voi, nu vreţi să vedeţi. Dar mai mult de atât, vreau să vă spun că, în ultimii cinci ani, dacă de la 3.900 a ajuns datoria publică, per cetăţean, la 12.000, este vina, în mare parte, a PNL-ului. Pentru că a avut patru prim-miniştri în ultimii cinci ani: Orban, Cîţu, Ciucă, Predoiu şi acum Bolojan. Şi a avut şi PSD un prim-ministru, pe Dăncilă. Mai mult, PNL-ul a avut patru miniştri de finanţe în ultimii cinci ani, iar PSD unul singur. Deci PNL-ul este principalul vinovat pentru aceste împrumuturi, această datorie a românilor", a declarat deputatul AUR, Călin Matieş.