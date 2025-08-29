search
AUR anunță o nouă moțiune de cenzură. „Ceea ce face actualul Guvern depășește cu mult limitele constituționale”

0
0
Publicat:

Adrian Axinia spune că guvernul vrea să modifice prin angajarea răspunderii peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative, lucru neconstituțional care depășește prevederile articolului 114 din Constituția României.

Adrian Axinia, europarlamentar AUR FOTO: Facebook
Adrian Axinia, europarlamentar AUR FOTO: Facebook

Vicepreşedintele AUR Adrian Axinia atrage atenţia că Guvernul Bolojan se pregăteşte să încalce brutal Constituția României prin angajarea răspunderii asupra a şase noi pachete de modificări legislative. Sunt peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative emise de instituţii ale statului care suportă direct sau indirect modificări.

Europarlamentarul Axinia enumeră printre legile modificate: Legea privind reforma în domeniul sănătății, Codul fiscal, Codul administrativ, Codul de procedură fiscală, Legea pensiilor, OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea serviciilor publice, Legea societăților comerciale, Statutul magistraților, Codul vamal, Legea privind jocurile de noroc, Codul rutier, Legea de funcționare a ANAF, Legea finanțelor publice, Legea pentru pregătirea populaţiei pentru apărare, Legea de organizare şi funcționare a CCR, Legea asistenței sociale etc.

Potrivit politicianului, aceste modificări legislative vor conduce şi la sute de acte normative la nivel local şi la nivelul instituţiilor care vor trebui să aplice noile prevederi legale. Această abordare excede cu mult puterile oferite Executivului prin articolul 114 din Constituţia României, dar şi limitele asumate de Guvern la învestire în baza Programului de guvernare, conform articolului 102 alineatul 1 din Legea fundamentală.

„Asistăm la rescrierea din temelii a celor mai importante legi în vigoare în România. Ceea ce face actualul Guvern depăşeşte cu mult limitele constituţionale şi tot ceea ce s-a făcut pe parcursul întregii guvernări Băsescu - Boc. Din multe puncte de vedere, e mai mult decât o modificare a Constituţiei României. Nu există aspect al vieţii sociale şi economice care să nu fie modificat. Toate domeniile sunt afectate: sănătate, educaţie, ordine publică, siguranţă naţională, justiţie, protecţie socială. Se schimbă din temelii, peste noapte, legile prin care funcţionează statul român. Este o abordare total antidemocratică, specifică unui regim autocratic. Eram obişnuit cu ordonanţele trenuleţ ale lui Ciolacu, dar acestea sunt pistol cu apă faţă de schimbarea corpusului legislativ propusă de Bolojan", a declarat liderul europarlamentarilor AUR, Adrian Axinia.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor semnalează faptul că logica articolului 114 alineatul 1 din Constituţie este să ofere putere Executivului de a lua urgent o măsură pe care nu o poate lua prin ordonanţă de urgenţă, dar acest atribut are un caracter limitat care se referă la "un program, o declaraţie de politică generală sau un proiect de lege".

Acesta spuhâne că modificarea a peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative  depăşeşte ideea din spatele articolului 114 din Constituţie. Pe cale de consecinţă, AUR va depune moţiune de cenzură şi va sesiza Curtea Constituţională. 

„Dacă se va accepta ideea că este normal să se legifereze astfel, atunci asistăm, în fapt, la desființarea Parlamentului. Este clar că avem de-a face cu un conflict de natură constituțională în care Puterea executivă uzurpă atribuțiile Puterii legislative. CCR este obligată să intervină, pentru că e aproape o schimbare de regim constituțional. Din postura mea de eurodeputat, voi sesiza deopotrivă Parlamentul European şi Comisia Europeană asupra a ceea ce este, în mod evident, un grav derapaj de la principiile statului de drept. Chiar dacă Bruxelles-ul nu va reacționa, măcar nu vor putea să spună că nu au știut ce se întâmplă în România, așa cum au făcut cu deficitul bugetar", a declarat reprezentatul AUR/ECR Adrian Axinia.

